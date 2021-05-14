Женский гороскоп на неделю с 17 по 23 мая

Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют представительницам зодиакальных созвездий доверять своей интуиции, а также прислушаться к рекомендациям астрологов, чтобы не упустить прекрасный шанс изменить жизнь к лучшему.

Овен

Дамам-Овнам астрологи рекомендуют начать неделю с позитивных мыслей, чтобы задать себе ритм и не обращать внимания на небольшие неурядицы. В этот период важными спутниками успеха будут умение обходить конфликтные ситуации стороной и внимание к интуиции. Внутренний голос поможет найти выход из трудной ситуации и убережет от досадных промахов.

Телец

На этой неделе женщины-Тельцы будут чувствовать некоторый дискомфорт из-за влияния Венеры. Астрологи рекомендуют избавляться от тревожных мыслей и страхов, чтобы они не стали причиной неудач и неприятностей в жизни. Справиться с намеченными делами получится, если заранее распланировать свой день и не отвлекаться на второстепенные дела.

Близнецы

Дамам-Близнецам астрологи рекомендуют посвятить неделю завершению дел и планированию. Энергетика пространства на этой неделе неблагоприятна для новых начинаний, которые могут встретить препятствия, а значит, внимание стоит уделить неразрешенным делам.

Рак

У Раков начинается прекрасный период, когда можно обратить внимание на личную жизнь и наладить взаимоотношения с близкими. Астрологи рекомендуют дамам этого знака не стесняться своих чувств, устраивать романтические вечера избранникам и не отказываться от приглашения на свидание. Привлечь любовь помогут и проверенные техники.

Лев

Львицам астрологи советуют держать себя в руках, чтобы не оказаться в эпицентре скандалов. На этой неделе велика вероятность встреч с неприятными людьми, которые могут испортить жизнь, а значит, нужно использовать проверенные техники защиты от негатива и учиться контролировать эмоции, чтобы не доставлять радости завистникам и недоброжелателям.

Дева

Девам на этой неделе будет улыбаться удача, а значит, нужно действовать активно. Астрологи рекомендуют посвятить первую половину недели решению рабочих вопросов, а с четверга обратить внимание на личную жизнь. Энергетика звезд и планет будет помогать тем, кто не ждет у моря погоды и своими руками создает свое счастье.

Весы

У женщин-Весов на этой неделе может не хватить сил, поэтому начать понедельник стоит с восстановления энергии. Астрологи рекомендуют не торопиться с выполнением сразу нескольких дел, а распределить нагрузки таким образом, чтобы сил и времени хватило и на дела, и на личную жизнь.

Скорпион

Дамы-Скорпионы смогут провести неделю в позитивном ключе, если научатся контролировать эмоции и начнут активно заниматься своей физической подготовкой. Занятия спортом помогут направлять энергию в мирное русло и избавляться от стресса. Успех будет гарантирован и в том случае, если слушать свое сердце — так получится избежать неприятных ситуаций.

Стрелец

Дамам-Стрельцам для продуктивной недели астрологи рекомендуют больше отдыхать и делать перерывы, чтобы восстанавливать силы и энергию. Такая тактика убережет от стрессовых ситуаций и поможет избежать неприятностей. Удача улыбнется и в сфере любви, если Скорпионы возьмут ситуацию в свои руки.

Козерог

Дамам-Козерогам на этой неделе пригодятся техники, защищающие от отрицательных эмоций . Астрологи рекомендуют начать с упражнений по достижению внутренней гармонии, чтобы не реагировать на нападки обидчиков и научиться отстаивать свое мнение без криков и скандалов. Уверенность в себе и оптимистичный настрой помогут изменить жизнь к лучшему.

Водолей

У дам-Водолеев на этой неделе будет возможность расставить приоритеты, определить проблемы и решить их без особых проблем. Астрологи рекомендуют обратить внимание на свои потребности, цели и мечты, убрать преграды на пути к счастью и отказаться от иллюзий, чтобы изменить жизнь к лучшему.

Рыбы