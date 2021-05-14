Сладкие напитки могут быть одной из причин рака у женщин
Американские ученые назвали неожиданную причину рака кишечника у женщин, пишет wmj.ru.
Американские ученые назвали неожиданную причину рака кишечника у женщин, пишет wmj.ru.
Однако другие исследователи считают, что данный эксперимент неточен: дело в том, что приведенное выше исследование было основано на шести случаев рака у женщин. Профессор прикладной статистики Кевин МакКонвей утверждает, что это крайне мало для утверждения, что сладкие напитки могут быть одной из причин рака, и требуются дополнительные обследования.
«Нужно учесть и другие факторы, например, употребление в пищу красного мяса, курение и алкоголь, избыточный вес», — добавил он.