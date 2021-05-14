Сб, 15.05.2021
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Сладкие напитки могут быть одной из причин рака у женщин

Сладкий напиток. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Американские ученые назвали неожиданную причину рака кишечника у женщин, пишет wmj.ru.

Ученые из Вашингтонского университета в Сент-Луисе выяснили, что одной из причин возникновения рака у женщин до 50 лет может быть частое употребление сладких напитков. Об этом сообщает The Guardian.
 
Как объясняют специалисты, женщины, которые выпивали боле 0,5 литра сладких напитков в день, могут выявить рак кишечника в два раза чаще, чем у других. Именно поэтому исследователи рекомендуют снизить потребление сладких напитков, в том числе коктейлей, газировки и тому подобное.

Однако другие исследователи считают, что данный эксперимент неточен: дело в том, что приведенное выше исследование было основано на шести случаев рака у женщин. Профессор прикладной статистики Кевин МакКонвей утверждает, что это крайне мало для утверждения, что сладкие напитки могут быть одной из причин рака, и требуются дополнительные обследования.

«Нужно учесть и другие факторы, например, употребление в пищу красного мяса, курение и алкоголь, избыточный вес», — добавил он.

 
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