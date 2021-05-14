Сладкие напитки могут быть одной из причин рака у женщин

Как объясняют специалисты, женщины, которые выпивали боле 0,5 литра сладких напитков в день, могут выявить рак кишечника в два раза чаще, чем у других. Именно поэтому исследователи рекомендуют снизить потребление сладких напитков, в том числе коктейлей, газировки и тому подобное.

Однако другие исследователи считают, что данный эксперимент неточен: дело в том, что приведенное выше исследование было основано на шести случаев рака у женщин. Профессор прикладной статистики Кевин МакКонвей утверждает, что это крайне мало для утверждения, что сладкие напитки могут быть одной из причин рака, и требуются дополнительные обследования.

«Нужно учесть и другие факторы, например, употребление в пищу красного мяса, курение и алкоголь, избыточный вес», — добавил он.