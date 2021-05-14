Гости будут в восторге от мяса: 5 лучших маринадов для шашлыка

Маринад на квасе

В качестве ингредиентов потребуются:

• 1,5 кг свинины;

• 1–1,5 л настоящего хлебного кваса;

• 1 ч. л. семечек тмина;

• веточка свежего розмарина или 1/4 ч. л. сушеного;

• 2–3 зубчика чеснока;

• соль и перец — по вкусу.

Нарезанную свинину укладываем в подходящую емкость. В ступке толчем тмин и чеснок. Мясо заливаем квасом, размешиваем в нем остальные ингредиенты. Настаиваем в холоде не меньше 10 часов.

Маринад на майонезе

Возьмем:

• 1 кг свинины;

• 8 средних луковиц;

• 250 граммов майонеза;

• 1/2 ч. л. порошка паприки,

• по 1 ч. л. сумаха и кориандра;

• соль — по вкусу.

Лук очищаем, 5 луковиц нарезаем кольцами, остальные — мелко режем и размельчаем в блендере до кашеобразного состояния. Луковую кашицу добавляем в майонез, тщательно перемешиваем.

Свинину нарезаем порционными кусками, равномерно присыпаем указанными специями, добавляем луково-майонезную смесь.

На дно посуды для маринования помещаем луковые кольца, сверху выкладываем мясо. Мясной и луковый слой чередуют, верхний уровень должен состоять из лука с майонезными остатками. Маринад накрывают крышкой и на 5–8 часов оставляют в холодильнике, делится портал Pojrem.ru.

Шашлык и вино. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Узбекский маринад

Для приготовления кабоба — узбекского шашлыка — существует много рецептов, рассмотрим некоторые из них. Плод киви очистить и протереть до мягкой консистенции.

Добавить 1 стакан растительного масла, маленький пучок зелени и специи: кориандр, черный перец, зиру, лавровый лист и пр. Все перемешивается с мясными кусками, маринуется не больше трех часов.

Смешать по одному стакану сухого белого вина и растительного масла, добавить 1 морковь, 3 луковицы, 2 дольки чеснока, лимонный сок. Мясо в такой жидкости выдерживают 3–4 часа.

3 средние луковицы, нарезанные кольцами, посыпать солью, в стакан воды выжать сок из половины лимона, добавить специи. Все перемешать с мясом и настаивать не менее 5 часов.

Для быстрого маринада можно использовать уксус, зелень, лавровый лист, луковые кольца, перец, соль. Через два часа мясо готово для жарки.

Для настаивания на ночь маринад для мяса готовят из простокваши, специй, луковых колец.

Армянский маринад для шашлыка

Для приготовления потребуются:

• 1,5 кг свиной шеи;

• 5 средних луковиц;

• 0,5 литра газированной минеральной воды;

• 1 ст. л. смеси сухих помидоров и паприки;

• 1 ст. л. зерен кориандра,

• черный перец и соль добавляют по вкусу.

Шейную вырезку нарезать подходящими по размеру кусочками, засыпать мелко нашинкованным луком, добавить специи.

Мясо отжать руками, посолить, перемешать, залить минеральной водой. Маринад настаивается не менее двух часов.

Маринад на луковом соке

Возьмем:

• 2 кг свинины;

• 8 луковиц среднего размера;

• 4 ст. л. растительного масла;

• соль — по вкусу.

Луковицы очищаем, пропускаем через соковыжималку или через мясорубку с последующим выжиманием через марлю.

Луковым соком заливаем нарезанное мясо (куски должны быть покрыты целиком).