Дыхание, взгляд, жесты: пять техник НЛП, которые можно применить на первом свидании
Как действовать при первой встрече, если общих точек соприкосновения мало, но он или она тебе очень нравится.
Как действовать при первой встрече, если общих точек соприкосновения мало, но он или она тебе очень нравится.
Первая встреча с человеком, который тебе нравится, всегда романтичная и волнительная одновременно. Хочется поговорить, узнать друг друга получше и, конечно же, не разочароваться и не разочаровать. Как вести себя на первом свидании, чтобы оно не стало последним, используя технику нейролингвистического программирования, рассказала семейный психолог Ольга Романив порталу «Лиза».
Понравится потенциальному кавалеру, вызвать у него симпатию и желание продолжить отношения — именно этим обеспокоено большинство представительниц прекрасного пола, собирающихся на первое свидание. Чтобы произвести впечатление многие женщины посещают косметологов и стилистов, покупают новые наряды и туфли, делают прически и макияж. Но, как известно, симпатия к человеку базируется не только на внешних атрибутах. В большинстве случаев чувства у нас вызывают те, кто так или иначе на нас похож. Когда люди обнаруживают, что у них общие интересы, им нравится одна и та же музыка, у них схожее чувство юмора, они увлекаются одним и тем же видом спорта, живописью или имеют какие-то другие хобби.
Но бывает и так, что человек тебе симпатичен, но общих точек соприкосновения у вас не просто нет, а они кардинально отличаются. Например, ему нравится рок, а тебе попса из 90-х; он увлекается рыбалкой, а тебя хлебом не корми, дай полюбоваться Матиссом; ты любишь Марвел, а он с упоением смотрит комедии Гайдая.
Специалисты по НЛП высшим пилотажем отзеркаливания называют подстройку дыхания. Если человек тебе симпатичен, подойди к нему примерно на расстояние вытянутой руки и попробуй дышать в унисон с ним. Таким образом, на подсознательном уровне у него создастся впечатление, что вы очень похожи. Данная техника позволит твоему потенциальному партнеру взглянуть на тебя другими глазами.
Произнесение фраз на выходе
Все мы, как правило, произносим слова на выдохе. Именно эта особенность человеческой речи легла в основу еще одной секретной техники НЛП, призванной вызвать симпатию у собеседника. После подстройки к дыханию мужчины попробуй говорить только тогда, когда он будет делать выдох. Так у твое собеседника создастся впечатление, что ты как бы продолжаешь его мысль.
Важно! Конечно, сработает данная стратегия только в том случае, когда ты поймаешь общий настрой со своим возможным партнером, ведь от того, что ты будешь подхватывать его мысли невпопад — толку будет мало.
Зрительный контакт
Для того, чтобы увеличить доверие до максимума старайся смотреть мужчине в глаза. Конечно, не стоит смотреть на него изучающе, как солдат на вошь или работник правоохранительных органов на нарушителя. Твой взгляд должен быть заинтересованным, доброжелательным и, возможно, немного кокетливым.
Тактика «легкое прикосновение»
Ближе к концу свидания, если оно, по твоему мнению, прошло удачно, примени тактику «легкого прикосновения». Если мужчина все свидание не сводил с тебя глаз, шел на контакт, был улыбчив, откровенен, закрепить успех поможет легкое прикосновение. Например, можешь как бы невзначай дотронуться до его руки. Посмотри, как он отреагирует и действуй по ситуации. Будь уверена в себе. Даже если что-то пойдет не так, и второе свидания так и не случится, не расстраивайся. Отнесись к этой единственной встрече, как к интересному опыту и классной возможности опробовать разные техники НЛП на практике.