Сб, 15.05.2021
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Дыхание, взгляд, жесты: пять техник НЛП, которые можно применить на первом свидании

Первое свидание. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Как действовать при первой встрече, если общих точек соприкосновения мало, но он или она тебе очень нравится.

Первая встреча с человеком, который тебе нравится, всегда романтичная и волнительная одновременно. Хочется поговорить, узнать друг друга получше и, конечно же, не разочароваться и не разочаровать. Как вести себя на первом свидании, чтобы оно не стало последним, используя технику нейролингвистического программирования, рассказала семейный психолог Ольга Романив порталу «Лиза».

Понравится потенциальному кавалеру, вызвать у него симпатию и желание продолжить отношения — именно этим обеспокоено большинство представительниц прекрасного пола, собирающихся на первое свидание. Чтобы произвести впечатление многие женщины посещают косметологов и стилистов, покупают новые наряды и туфли, делают прически и макияж. Но, как известно, симпатия к человеку базируется не только на внешних атрибутах. В большинстве случаев чувства у нас вызывают те, кто так или иначе на нас похож. Когда люди обнаруживают, что у них общие интересы, им нравится одна и та же музыка, у них схожее чувство юмора, они увлекаются одним и тем же видом спорта, живописью или имеют какие-то другие хобби.

Но бывает и так, что человек тебе симпатичен, но общих точек соприкосновения у вас не просто нет, а они кардинально отличаются. Например, ему нравится рок, а тебе попса из 90-х; он увлекается рыбалкой, а тебя хлебом не корми, дай полюбоваться Матиссом; ты любишь Марвел, а он с упоением смотрит комедии Гайдая.

Говорят, конечно, что противоположности притягиваются, но чтобы это произошло, порой, нужно не мало времени. В ситуациях, когда ты чувствуешь, что у тебя могут сложиться отношения с человеком, с которым вы на первый взгляд совершенно из разных миров, помогут техники НЛП. Используя их, можно выгадать время — дать потенциальному партнеру лучше присмотреться к тебе и наоборот.
 
Но прежде чем прибегать к уловкам, все же постарайся найти что-то, что будет интересно вам обоим. Всегда есть то, что объединяет двух совершенно разных людей и служит основой взаимной симпатии. Это может быть как территориальный признак (например, вы можете жить в одном районе или оба приехали в Москву из других городов), так и образование, марка машины, посещение фитнес-клуба или любимый фильм. Чтобы нащупать общие точки соприкосновения, тактично задавай вопросы ему и ненавязчиво рассказывайте о себе. Не нужно превращать свидание в монолог. Проявляй искренний интерес, при этом обходи острые углы и запретные темы (политика, религия). Они точно не для первого свидания. На работе и бывших тоже не стоит заострять внимание.
 
Техника отзеркаливания
 
Пока ищешь точки соприкосновения, используй беспроигрышную технику отзеркаливания. Не стесняйся повторять за своим собеседником — это касается как жестов и позы, так и мимики. Можешь наклонить голову в ту же сторону, что и он, аналогично положить ногу на ногу и т.д. Главное, чтобы твое поведение было непринужденным и ненаигранным. Ты должна выглядеть максимально естественно и искренне, чтобы по-настоящему расположить к себе собеседника.
 
Подстройка дыхания

Специалисты по НЛП высшим пилотажем отзеркаливания называют подстройку дыхания. Если человек тебе симпатичен, подойди к нему примерно на расстояние вытянутой руки и попробуй дышать в унисон с ним. Таким образом, на подсознательном уровне у него создастся впечатление, что вы очень похожи. Данная техника позволит твоему потенциальному партнеру взглянуть на тебя другими глазами.

Произнесение фраз на выходе

Все мы, как правило, произносим слова на выдохе. Именно эта особенность человеческой речи легла в основу еще одной секретной техники НЛП, призванной вызвать симпатию у собеседника. После подстройки к дыханию мужчины попробуй говорить только тогда, когда он будет делать выдох. Так у твое собеседника создастся впечатление, что ты как бы продолжаешь его мысль.

Важно! Конечно, сработает данная стратегия только в том случае, когда ты поймаешь общий настрой со своим возможным партнером, ведь от того, что ты будешь подхватывать его мысли невпопад — толку будет мало.

Зрительный контакт

Для того, чтобы увеличить доверие до максимума старайся смотреть мужчине в глаза. Конечно, не стоит смотреть на него изучающе, как солдат на вошь или работник правоохранительных органов на нарушителя. Твой взгляд должен быть заинтересованным, доброжелательным и, возможно, немного кокетливым.

Тактика «легкое прикосновение»

Ближе к концу свидания, если оно, по твоему мнению, прошло удачно, примени тактику «легкого прикосновения». Если мужчина все свидание не сводил с тебя глаз, шел на контакт, был улыбчив, откровенен, закрепить успех поможет легкое прикосновение. Например, можешь как бы невзначай дотронуться до его руки. Посмотри, как он отреагирует и действуй по ситуации. Будь уверена в себе. Даже если что-то пойдет не так, и второе свидания так и не случится, не расстраивайся. Отнесись к этой единственной встрече, как к интересному опыту и классной возможности опробовать разные техники НЛП на практике.

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