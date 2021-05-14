Дыхание, взгляд, жесты: пять техник НЛП, которые можно применить на первом свидании

Специалисты по НЛП высшим пилотажем отзеркаливания называют подстройку дыхания. Если человек тебе симпатичен, подойди к нему примерно на расстояние вытянутой руки и попробуй дышать в унисон с ним. Таким образом, на подсознательном уровне у него создастся впечатление, что вы очень похожи. Данная техника позволит твоему потенциальному партнеру взглянуть на тебя другими глазами.

Произнесение фраз на выходе

Все мы, как правило, произносим слова на выдохе. Именно эта особенность человеческой речи легла в основу еще одной секретной техники НЛП, призванной вызвать симпатию у собеседника. После подстройки к дыханию мужчины попробуй говорить только тогда, когда он будет делать выдох. Так у твое собеседника создастся впечатление, что ты как бы продолжаешь его мысль.

Важно! Конечно, сработает данная стратегия только в том случае, когда ты поймаешь общий настрой со своим возможным партнером, ведь от того, что ты будешь подхватывать его мысли невпопад — толку будет мало.

Зрительный контакт

Для того, чтобы увеличить доверие до максимума старайся смотреть мужчине в глаза. Конечно, не стоит смотреть на него изучающе, как солдат на вошь или работник правоохранительных органов на нарушителя. Твой взгляд должен быть заинтересованным, доброжелательным и, возможно, немного кокетливым.

Тактика «легкое прикосновение»