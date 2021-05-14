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ТОП-5 рецептов первых блюд со щавелем: от украинского классического борща до французского супа

Щавелевый суп. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Щавель – это то, чего многие с нетерпением ждут весной. Конечно же, чтобы приготовить красивый и ароматный борщ или суп. Сегодня раскрывает секреты рецептов первых блюд с ним. В этой подборке их пять и на разные вкусы.

Зеленый борщ с крапивой и щавелем

Ингредиенты

  • 400 г мяса;
  • три картофелины;
  • 100 г риса;
  • три яйца;
  • по 0,5 пучка щавеля и молодой крапивы;
  • 4 вареных куриных яйца или 8-10 перепелиных;
  • соль, молотый перец;
  • 2 л воды;
  • сметана.

Способ приготовления

  1. Мясо помыть и залить холодной водой. Довести до кипения, снять пену и варить до почти полной готовности.
  2. Картофель почистить и нарезать кубиками. Добавить в бульон вместе с промытым рисом. Приправить солью и перцем.
  3. За 10 минут до конца приготовления добавить промытую и нашинкованную зелень.
  4. Достать из бульона мясо, разрезать его на кусочки и вернуть в бульон. Снова довести до кипения и снять с огня.
  5. Подавать зеленый борщ вместе со сметаной и половинками вареных яиц.

Рецепт зеленого борща классического

Ингредиенты

  • 2 л воды или бульона;
  • одна луковица;
  • две морковки;
  • пять картофелин;
  • корень и зелень петрушки;
  • по 300 г щавеля, шпината и зеленого лука;
  • 1 ст. л. риса;
  • соль и специи по вкусу.

Способ приготовления

  1. В бульон или кипящую воду кладем мелко нарезанные (если борщ постный – пассерованные на растительном масле) репчатый лук, морковь и корень петрушки, добавляем рис, а через 15 минут опускаем в кастрюлю очищенный и нарезанный кубиками картофель.
  2. Как только картошка сварится – бросаем в борщ нашинкованные щавель, шпинат и в самом конце – зеленый лук.
  3. За три минуты до готовности солим, бросаем зелень и специи по вкусу.
  4. При подаче на стол в каждую тарелку кладем по половинке сваренного вкрутую яйца, заправляем сметаной и присыпаем мелко нарубленной зеленью.

Зеленый борщ: рецепт с вареным яйцом

Ингредиенты

  • 2 л говяжьего бульона и мясо из него;
  • 300 г свежего щавеля;
  • две моркови среднего размера;
  • одна большая луковица;
  • 2 ст. л. растительного масла;
  • две крупные картофелины;
  • соль, перец по вкусу;
  • свежая зелень;
  • вареные яйца – 1 шт. на каждую порцию супа.

Способ приготовления

  1. Вареное мясо нарезать небольшими кусочками.
  2. Щавель хорошо помыть и крупно нарубить.
  3. Морковь и лук нарезать небольшими кубиками.
  4. Пассеровать лук и морковь в небольшом количестве растительного масла (около пяти минут), добавить щавель и готовить все вместе еще три минуты.
  5. Влить горячий бульон и довести до кипения.
  6. Тем временем нарезать картофель небольшими кубиками и отправить его в суп, добавить специи.
  7. За пять минут до готовности добавить мясо.
  8. Горячий суп разлить по тарелкам, добавить рубленую зелень и нарезанные вареные яйца.

Французский щавелевый суп

Ингредиенты

  • 400 г щавеля;
  • 1,5 л воды;
  • 400 г черствого белого хлеба;
  • 375 мл молока;
  • 250 мл крем-фреш;
  • 30 г сливочного масла;
  • соль;
  • свежемолотый черный перец.

Рецепт приготовления

  1. Мелко порубить промытый щавель.
  2. В кастрюле с толстым дном растопить сливочное масло, добавить щавель и томить, помешивая, на медленном огне 10 минут.
  3. Хлеб нарезать мелкими кубиками. Отдельно вскипятить воду и залить ею щавель, добавить хлеб, посолить по вкусу. Снова довести жидкость до кипения, убавить огонь и варить, периодически помешивая, 30 минут.
  4. Смешать молоко и крем-фреш, влить в суп, тщательно перемешать, поперчить по вкусу, еще раз довести до кипения и сразу же снять с огня. Подавать щавелевый суп горячим.

Зеленый борщ со щавелем с курицей

Ингредиенты

  • 400-500 г куриных бедер;
  • 2 л воды;
  • три картофелины;
  • две луковицы;
  • одна морковь;
  • 200-250 г щавеля;
  • один лавровый лист;
  • 3-5 шт. черного перца горошком;
  • 2 ст. л. сметаны;
  • 2 ст. л. муки;
  • один пучок зелени лука, петрушки и шпината (по вкусу и желанию);
  • вареные яйца – по количеству порций;
  • растительное масло – для жарки;
  • соль, черный молотый перец – по вкусу.

Способ приготовления

  1. Поставьте вариться бульон, положив в холодную воду курицу, лавровый лист, перец горошком, можно добавить коренья по вкусу (например, сельдерей или петрушку).
  2. Когда бульон будет готов, достаньте мясо, снимите его с костей, а бульон процедите.
  3. Верните все в кастрюлю, добавьте нарезанный кубиками картофель и сварите до готовности, не давая сильно кипеть бульону, чтобы он не помутнел.
  4. Тем временем обжарьте лук и морковь на растительном масле. Когда овощи на сковороде станут мягкими, добавьте муку, хорошо перемешав, чтобы не было комочков. Сметану разведите в половине стакана воды, влейте ее в зажарку и хорошо перемешайте. Выложите ее в кастрюлю с картофелем, готовьте при слабом кипении.
  5. Измельчите промытую и обсушенную зелень и добавьте ее в кастрюлю. Как только щавель поменяет цвет, снимите кастрюлю с огня. При подаче положите в каждую тарелку по нарезанному вареному яйцу и ложке сметаны.
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