ТОП-5 рецептов первых блюд со щавелем: от украинского классического борща до французского супа

Зеленый борщ с крапивой и щавелем
- 400 г мяса;
- три картофелины;
- 100 г риса;
- три яйца;
- по 0,5 пучка щавеля и молодой крапивы;
- 4 вареных куриных яйца или 8-10 перепелиных;
- соль, молотый перец;
- 2 л воды;
- сметана.
- Мясо помыть и залить холодной водой. Довести до кипения, снять пену и варить до почти полной готовности.
- Картофель почистить и нарезать кубиками. Добавить в бульон вместе с промытым рисом. Приправить солью и перцем.
- За 10 минут до конца приготовления добавить промытую и нашинкованную зелень.
- Достать из бульона мясо, разрезать его на кусочки и вернуть в бульон. Снова довести до кипения и снять с огня.
- Подавать зеленый борщ вместе со сметаной и половинками вареных яиц.
Рецепт зеленого борща классического
- 2 л воды или бульона;
- одна луковица;
- две морковки;
- пять картофелин;
- корень и зелень петрушки;
- по 300 г щавеля, шпината и зеленого лука;
- 1 ст. л. риса;
- соль и специи по вкусу.
- В бульон или кипящую воду кладем мелко нарезанные (если борщ постный – пассерованные на растительном масле) репчатый лук, морковь и корень петрушки, добавляем рис, а через 15 минут опускаем в кастрюлю очищенный и нарезанный кубиками картофель.
- Как только картошка сварится – бросаем в борщ нашинкованные щавель, шпинат и в самом конце – зеленый лук.
- За три минуты до готовности солим, бросаем зелень и специи по вкусу.
- При подаче на стол в каждую тарелку кладем по половинке сваренного вкрутую яйца, заправляем сметаной и присыпаем мелко нарубленной зеленью.
Зеленый борщ: рецепт с вареным яйцом
- 2 л говяжьего бульона и мясо из него;
- 300 г свежего щавеля;
- две моркови среднего размера;
- одна большая луковица;
- 2 ст. л. растительного масла;
- две крупные картофелины;
- соль, перец по вкусу;
- свежая зелень;
- вареные яйца – 1 шт. на каждую порцию супа.
- Вареное мясо нарезать небольшими кусочками.
- Щавель хорошо помыть и крупно нарубить.
- Морковь и лук нарезать небольшими кубиками.
- Пассеровать лук и морковь в небольшом количестве растительного масла (около пяти минут), добавить щавель и готовить все вместе еще три минуты.
- Влить горячий бульон и довести до кипения.
- Тем временем нарезать картофель небольшими кубиками и отправить его в суп, добавить специи.
- За пять минут до готовности добавить мясо.
- Горячий суп разлить по тарелкам, добавить рубленую зелень и нарезанные вареные яйца.
Французский щавелевый суп
- 400 г щавеля;
- 1,5 л воды;
- 400 г черствого белого хлеба;
- 375 мл молока;
- 250 мл крем-фреш;
- 30 г сливочного масла;
- соль;
- свежемолотый черный перец.
- Мелко порубить промытый щавель.
- В кастрюле с толстым дном растопить сливочное масло, добавить щавель и томить, помешивая, на медленном огне 10 минут.
- Хлеб нарезать мелкими кубиками. Отдельно вскипятить воду и залить ею щавель, добавить хлеб, посолить по вкусу. Снова довести жидкость до кипения, убавить огонь и варить, периодически помешивая, 30 минут.
- Смешать молоко и крем-фреш, влить в суп, тщательно перемешать, поперчить по вкусу, еще раз довести до кипения и сразу же снять с огня. Подавать щавелевый суп горячим.
Зеленый борщ со щавелем с курицей
- 400-500 г куриных бедер;
- 2 л воды;
- три картофелины;
- две луковицы;
- одна морковь;
- 200-250 г щавеля;
- один лавровый лист;
- 3-5 шт. черного перца горошком;
- 2 ст. л. сметаны;
- 2 ст. л. муки;
- один пучок зелени лука, петрушки и шпината (по вкусу и желанию);
- вареные яйца – по количеству порций;
- растительное масло – для жарки;
- соль, черный молотый перец – по вкусу.
- Поставьте вариться бульон, положив в холодную воду курицу, лавровый лист, перец горошком, можно добавить коренья по вкусу (например, сельдерей или петрушку).
- Когда бульон будет готов, достаньте мясо, снимите его с костей, а бульон процедите.
- Верните все в кастрюлю, добавьте нарезанный кубиками картофель и сварите до готовности, не давая сильно кипеть бульону, чтобы он не помутнел.
- Тем временем обжарьте лук и морковь на растительном масле. Когда овощи на сковороде станут мягкими, добавьте муку, хорошо перемешав, чтобы не было комочков. Сметану разведите в половине стакана воды, влейте ее в зажарку и хорошо перемешайте. Выложите ее в кастрюлю с картофелем, готовьте при слабом кипении.
- Измельчите промытую и обсушенную зелень и добавьте ее в кастрюлю. Как только щавель поменяет цвет, снимите кастрюлю с огня. При подаче положите в каждую тарелку по нарезанному вареному яйцу и ложке сметаны.