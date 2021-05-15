Десять способов максимально вкусно воспользоваться сезоном спаржи

Кто-то советует дополнять спаржей свои любимые завтраки, а кто-то предлагает идеи начинок для легких пирогов. Пришло время воспользоваться сезоном спаржи сполна. Ниже – 10 вариантов, как это сделать вкусно.
Пирог со спаржей и сулугуни
- Слоеное тесто – 1 упаковка
- Спаржа – 300 г
- Бекон – 150 г
- Сулугуни – 200 г
- Черный перец – по вкусу
- Тесто раскатать в прямоугольник на присыпанной мукой поверхности.
- У спаржи отрезать твердые части. Промыть, высушить.
- Обернуть кусочками бекона. Сыр натереть на крупной терке или тонко нарезать.
- Тесто переложить на противень, застеленный бумагой для выпечки.
- Выложить сыр, спаржу. Поперчить по вкусу.
- Выпекать при 200 градусах 30-40 минут до румяной корочки.
Спаржа кордон блю
- Спаржа – 12 шт.
- Сыр, ветчина – по 4 ломтика
- Мука, панировочные сухари – по 100 г
- Яйца – 2 шт.
- Специи – по вкусу
- Сливочное масло – 1 ч. л.
- Сахар – 1 ст. л.
- Спаржу почистить, отварить 7-9 минут в подсоленной воде со сливочным маслом и сахаром.
- Спаржу разделить на 4 порции и каждую порцию обернуть сыром, затем ветчиной. Зафиксировать зубочисткой.
- Обвалять рулетики сначала в муке, потом в яйце и в сухарях.
- Жарить на среднем огне до золотистого цвета.
Лосось со спражей
- Лосось – 170 г
- Спаржа – 450 г
- Оливковое масло – 2 ст. л.
- Чеснок – 2 зуб.
- Соль, черный перец, зелень – по вкусу
- Лимон – 1 шт.
- Разогреть духовку до 205 градусов. Подготовить 4 листа пищевой фольги.
- Разделить спаржу на 4 равные части и разложить в центре каждой фольги.
- Смешать масло с измельченным чесноком. Сбрызнуть спаржу, посолить, поперчить.
- Филе лосося просушить и разрезать на 4 части, разложить на спаржу.
- Сбрызнуть рыбу чесночной смесью, приправить по вкусу.
- Сверху выложить свежую зелень и ломтики лимона, завернуть фольгу в конвертики.
- Выпекать около 20-25 минут.
Скрэмбл з козьим сыром и спаржей
- Спаржа – 4-5 стеблей
- Яйца – 3 шт.
- Молоко – 50 мл
- Сливочное масло – 1 ч. л.
- Козий сыр мягкий – 2 ч. л.
- Соль, перец – по вкусу
- Спаржу очистить, отломать жесткую нижнюю часть (2-3 см), бланшировать 5 минут в кипящей воде. Слить и оставить на несколько минут в миске с ледяной водой (для сохранения зеленого цвета).
- Отрезать верхушки (5 см) и отложить в сторону, а остальное нарезать на кусочки 0.5 см.
- Яйца взбить с молоком, посолить, поперчить, добавить кусочки спаржи.
- На сковороде разогреть масло, вылить яичную смесь и жарить несколько минут на сильном огне, постоянно перемешивая. Снимайте как только скрэмбл "схватится", не передерживайте.
- Выложить скрэмбл на тарелку, сверху добавить верхушки спаржи, козий сыр.
Слоеный пирог со спаржей
- Слоеное тесто – 1 упаковка
- Сыр – 200 г
- Спаржа – 100 г
- Бекон – 100 г
- Специи – по вкусу
- Раскатать тесто. Присыпать тертым сыром и выложить спаржу, предварительно обернув ее в беконе.
- Сверху добавить тертый сыр. Края пирога смазать желтком.
- Выпекать 25-30 минут при 180 градусах.