Хуже, чем курение: 7 привычек, которые разрушают твое здоровье

Ложиться спать поздно

Желание пожить «полной жизнью» после рабочего дня и всех домашних обязанностей вполне объяснимо. Хочется посмотреть сериал, полежать в ванне, почитать книгу, уделить время хобби и сделать еще кучу дел, на которые вечно не хватает времени. Но жертвовать сном ради всего этого точно не нужно.

Средняя продолжительность сна должна составлять 7–8 часов: за это время организм успеет восстановиться, мышцы отдохнуть, а мозг – подготовиться к работе в течение дня. Поздний сон и связанный с ним недосып не только превращают нас в зомби по утрам, снижая продуктивность, но и могут грозить гораздо более серьезными последствиями.

Доказано, что недостаток сна снижает иммунитет и делает организм восприимчивыми к разным инфекциям (что в условиях пандемии вовсе некстати), повышает риск развития гипертонии, диабета, проблем с сердцем и депрессии.

Активно пользоваться наушниками

Разнообразие наушников поражает воображение – большие, маленькие, водонепроницаемые, беспроводные. Кажется, что существуют наушники для любой ситуации, удовлетворяющие любые требования.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения опасаются, что из-за любви слушать музыку в наушниках более миллиарда жителей планеты рискуют испортить слух или даже потерять его. Значение играет и громкость музыки, и продолжительность аудиосессий: прослушивание музыки громкостью более 75 дБ более двух часов в день – повод задуматься. Это может спровоцировать скрытую потерю слуха – снижение способности воспринимать звуки в шумных местах. Она развивается постепенно и связана с повреждением слуховых нервов.

Кроме того, постоянный шумовой фон, связанный с прослушиванием музыки, закадрового текста, подкастов и всего остального, может не только негативно повлиять на слух, но и не лучшим образом повлиять на работу головного мозга в целом, став причиной тревожности, раздражительности, бессонницы и проблем с памятью.

В общем, громкость и правда имеет значение: чтобы сберечь слух и сохранить здоровье, имеет смысл контролировать, как и сколько ты слушаешь музыку в наушниках,

Чистить зубы сразу после завтрака

Чистить зубы нужно дважды в день – с утра и вечером. С вечерними процедурами более или менее ясно, а вот с утренними не всё так однозначно. Большинство чистит зубы сразу после завтрака, надеясь на то, что это защитит от кариеса и обеспечит свежее дыхание.

Стоматологи уверяют что при таком подходе, содержащиеся в пище кислоты начнут интенсивнее проникать в зубную эмаль и разрушать ее. Снизить риск развития кариеса можно, подождав с чисткой 30–60 минут.

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Развитие современных технологий позволяет нам работать и общаться, не выходя из дома и свести к минимуму личный контакт. Это открывает нам новые горизонты, но при этом создает немало новых проблем.