Сб, 15.05.2021
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Хуже, чем курение: 7 привычек, которые разрушают твое здоровье

Женщина у холодильника. Иллюстративное фото. ФОТО: Shutterstock

Курение, употребление алкоголя и фастфуд вредны – информацией об этом никого не удивить. Однако вредить здоровью могут и другие, самые обычные и, казалось бы, безобидные привычки и действия, которые ты совершаешь каждый день неделю за неделей. Разберемся, что стоит поменять в своей жизни, чтобы подольше сохранить здоровье.

Ложиться спать поздно

Желание пожить «полной жизнью» после рабочего дня и всех домашних обязанностей вполне объяснимо. Хочется посмотреть сериал, полежать в ванне, почитать книгу, уделить время хобби и сделать еще кучу дел, на которые вечно не хватает времени. Но жертвовать сном ради всего этого точно не нужно.

Средняя продолжительность сна должна составлять 7–8 часов: за это время организм успеет восстановиться, мышцы отдохнуть, а мозг – подготовиться к работе в течение дня. Поздний сон и связанный с ним недосып не только превращают нас в зомби по утрам, снижая продуктивность, но и могут грозить гораздо более серьезными последствиями.

Доказано, что недостаток сна снижает иммунитет и делает организм восприимчивыми к разным инфекциям (что в условиях пандемии вовсе некстати), повышает риск развития гипертонии, диабета, проблем с сердцем и депрессии.

Активно пользоваться наушниками

Разнообразие наушников поражает воображение – большие, маленькие, водонепроницаемые, беспроводные. Кажется, что существуют наушники для любой ситуации, удовлетворяющие любые требования.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения опасаются, что из-за любви слушать музыку в наушниках более миллиарда жителей планеты рискуют испортить слух или даже потерять его. Значение играет и громкость музыки, и продолжительность аудиосессий: прослушивание музыки громкостью более 75 дБ более двух часов в день – повод задуматься. Это может спровоцировать скрытую потерю слуха – снижение способности воспринимать звуки в шумных местах. Она развивается постепенно и связана с повреждением слуховых нервов.

Кроме того, постоянный шумовой фон, связанный с прослушиванием музыки, закадрового текста, подкастов и всего остального, может не только негативно повлиять на слух, но и не лучшим образом повлиять на работу головного мозга в целом, став причиной тревожности, раздражительности, бессонницы и проблем с памятью.

В общем, громкость и правда имеет значение: чтобы сберечь слух и сохранить здоровье, имеет смысл контролировать, как и сколько ты слушаешь музыку в наушниках,

Чистить зубы сразу после завтрака

Чистить зубы нужно дважды в день – с утра и вечером. С вечерними процедурами более или менее ясно, а вот с утренними не всё так однозначно. Большинство чистит зубы сразу после завтрака, надеясь на то, что это защитит от кариеса и обеспечит свежее дыхание.

Стоматологи уверяют что при таком подходе, содержащиеся в пище кислоты начнут интенсивнее проникать в зубную эмаль и разрушать ее. Снизить риск развития кариеса можно, подождав с чисткой 30–60 минут.

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Развитие современных технологий позволяет нам работать и общаться, не выходя из дома и свести к минимуму личный контакт. Это открывает нам новые горизонты, но при этом создает немало новых проблем.

Дело в том, что личное общение – по рабочим вопросам или на дружеской вечеринке – очень полезно для головного мозга. Исследователи из Университета Мичигана подсчитали, что всего 10 минут общения «лицом к лицу» в день оказываются полезны для памяти и когнитивных функций и положительно сказываются на способности воспринимать что-то новое, решать рабочие проблемы, принимать правильные решения.

Отсутствие реального общения может стать причиной развития депрессии и связанных с ней проблем, а также увеличить риск развития гипертонии и болезни Альцгеймера.

Принимать душ дважды в день

С одной стороны, ничего плохого в том, чтобы мыться два раза в день, нет. С другой – стоит помнить, что использование каждый раз геля для душа, скраба, жесткой мочалки и других средств из твоего богатого (мы уверены) аресенала не лучшим образом отразится на состоянии твоей кожи.

Интенсивное использование моющих средств способствовует удалению защитного липидного слоя с поверхности кожи – из-за этого она станет более чувствительной и восприимчивой к действию раздражителей, может начать сохнуть и трескаться.

Частое использование мочалки, особенно тех, что сделаны из натуральных материалов, тоже ни к чему хорошему не приведет. Дело в том, что такая мочалка быстро становится местом размножения различных бактерий – влажная и теплая среда в ванной комнате этому способствует. Мыться такой мочалкой порой не слишком полезно – велика вероятность, что вместе с гелем для душа ты разотрешь по своему телу и не самые полезные микроорганизмы. Если отказаться от мочалки совсем ты не готова, то суши ее в менее влажных местах или перейди на средства из синтетических материалов, на которых бактерии размножаются менее охотно.

Пользоваться ежедневным прокладками

Прозрачные и беловатые выделения, которые ты можешь обнаружить на ластовице нижнего белья, это абсолютно нормально. Их количество может увеличиваться перед менструацией и дни овуляции.

Пытаясь защитить белье от вагинальных выделений с помощью ежедневных прокладок, ты можешь навредить своему здоровью. Если прокладки будут впитывать их слишком активно, слизистые влагалища и вульвы могут оказаться пересушенными, возникнет дисбаланс влагалищной микрофлоры, появится зуд и другие дискомфортные симптомы.

Кроме того, постоянное использование «ежедневок» может приводить к развитию молочницы. Их применение затрудняет теплообмен, способствует повышению влажности, создавая идеальные условия для размножения грибков, которые и провоцируют появление признаков молочницы. В общем, минусов, связанных с использованием ежедневных прокладок, куда больше, чем плюсов, а потому от их использования имеет смысл оказаться.

Зависать в гаджетах перед сном

Посмотреть кино или почитать книгу перед сном? Идея неплохая, но вот использовать для ее реализации ноутбук, планшет или смартфон лучше не стоит. Причина – в излучаемом экранами гаджетов синем свете, который негативно влияет на зрение, состояние кожи и наше самочувствие.

Синий свет способен спровоцировать синдром сухого глаза, сопровождаемый сухостью и покраснением, повреждение сетчатки и в конечном счете стать причиной потери зрения. Кроме того, доказано, что избыточное воздействие синего света увеличивает риск развития ожирения, проблем с сердцем, диабета и некоторых форм рака, особенно онкологических заболеваний молочной железы и простаты.

В общем, использования гаджетов перед сном лучше избегать и стоит прекращать смотреть на их экраны хотя бы за полчаса до засыпания.

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