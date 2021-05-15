Какая вы героиня советского кино по знаку Зодиака?

Весы — Нина из фильма «Кавказская пленница»

Спортсменка, комсомолка и просто красавица! Да, это — барышня-Весы. Девушка, которая всем нравится, девушка, на которую все хотят быть похожими. Потому что со стороны кажется, что у Весов очень легкая жизнь. Но зачастую такая жизнерадостность может скрывать тонкую и ранимую натуру Весов. При этом они не допускают, чтобы их жалели, поэтому и не подпускают никого слишком близко к себе. Именно из-за этого нередко женщины-Весы встречают старость в одиночестве.

Скорпион — Миледи из фильма «Д’Артаньян и три мушкетера»

Роковая женщина, готовая рискнуть жизнью — своей или чужой — для достижения цели. Как и Миледи, барышни-Скорпионы обладают невероятным магнетизмом, однако никто так и не может до сих пор понять ее желаний и стремлений. Кому она служит — деньгам, государству, кардиналу? Правда в том, что единственный объект любви у женщин-Скорпионов — это она сама. При этом она может быть любящей и заботливой супругой и матерью, но никогда не предаст себя.

Марагарита Терехова сыграла роль Миледи в фильме "Три мушкетера" ФОТО: Instagram

Стрелец — Шурочка из фильма «Гусарская баллада»

То, что Шурочка переоделась в мужчину и отправилась на войну — вполне в духе барышни-Стрельца. Война вообще нормальное состояние для Стрельцов. Каждый день для них — это бой за место под солнцем, за свои интересы и право быть собой. Поэтому Шурочка не просто беззаветно любит поручика Ржевского, она старается поставить его на место за то, что тот усомнился в ее человеческих качествах. Поэтому среди женщин-Стрельцов часто встречаются феминистки, которые ведут неравный, но успешный бой с сексизмом.

Козерог — Катя из фильма «Москва слезам не верит»

Для нее нет ничего невозможного — из матери-одиночки, ютящейся в комнате общежития, она становится директором завода. Так и женщины-Козероги могут не просто достичь максимальных высот в любой сфере, но и свернуть сами горы. Карьера является одной из важнейших составляющих их жизни, а вот личное как-то отходит на второй план. Да, Козероги, конечно будут переживать, если их партнер куда-то бесследно пропадет, но для того, чтобы пострадать по этому поводу, выходной на работе не возьмут.

Водолей — принцесса из фильма «Обыкновенное чудо».

Многим характер и желания Водолеев кажутся странными. Принцесса в фильме отказывает такому завидному жениху как Министр-Администратор, и предпочитает ему Медведя. Да, это точно в характере этого знака зодиака — выбрать что-то совершенно необузданное и яркое. И даже любовные страдания могут пойти на пользу — Водолеи умеют даже из слез извлекать выгоду и сделать шаг на пути духовного роста.

Рыбы — Надя из фильма «Ирония судьбы или С легким паром!»

Такому типу женщин часто завидуют, ведь к ним тянутся самые перспективные женихи. Умный, солидный и весьма обеспеченный Ипполит, например. Но мало любить Рыб, нужно любить их правильно. Главное для них — что бы никогда не был скучно, поэтому и отношения должны быть соответствующими — с целыми спектаклями и постоянными нервотрепками, которые устраивает Наде Лукашин. При этом стоит помнить, что если женщина-Рыба положила на кого-то глаз, то она из любого тюфяка и мямли сделает настоящего мужика, удобного ей. Главное, чтобы потом она не потеряла интерес к своему собственному творению.