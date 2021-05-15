Как отметить день рождения одной: ТОП-5 полезных советов

Но иногда бывают ситуации, когда на свой день рождения вы оказываетесь вдали от дома и родителей, друзья заняты или разъехались, а с коллегами, однокурсниками или малознакомыми людьми отмечать свой личный праздник не хочется. Как быть, чтобы день рождения не затерялся среди обычных банальных будней? Узнайте, как отметить день рождения в одиночестве приятно, светло и позитивно.

Займитесь собой

Посвятите свой день исключительно себе любимой! В свой собственный праздник можно и нужно позволить себе самые разнообразные полезные и приятные процедуры по уходу за собой, чтобы быть особенно красивой, ухоженной и здоровой. Вариантов для этого множество: салон красоты, парикмахерская, маникюр, спа, сауна, массажный кабинет, бассейн и даже тренажерный зал. Побалуйте себя и свое тело всеми возможными услугами и насладитесь одновременно и процессом, и результатом.

Для вас шопинг и обновки

Раз вам не придется тратиться на стол и угощения, то сэкономленные средства с чистой совестью потратьте на подарки для себя. Отправляйтесь на шопинг. Кстати, не забудьте прихватить с собой паспорт, потому что во многих торговых центрах предусмотрены немалые скидки для именинников – вот вам и первый подарок! И не отказывайте себе в приятных покупках – не забывайте, что у вас праздник.

Позвольте себе вкусняшки

День рождения – отличный повод побаловать себя чем-то вкусненьким, чего в обычный день вы себе не позволяете. Закажите любимую пиццу на дом, купите себе красивейший торт, изысканное вино или отправляйтесь в ресторан. Почему бы и нет? Расслабьтесь, забудьте о всяческих диетах и ограничениях – просто празднуйте!

Развлекайтесь весь день

Наверняка у вас найдется немалый список дел и мероприятий, которые по разным причинам хотелось бы осуществить, но все как-то руки не дотягивались и ноги не доходили? День рождения очень подходит для реализации своих желаний! Тем более, вам никто не будет мешать и отвлекать. Кино, театр, выставка, экскурсия, катание верхом, лекция, мастер-класс, фотосессия и даже просто пешая прогулка по парку на свежем воздухе, а вечером – созерцание звезд. За один только день можно успеть осуществить много чего из накопленных желаний.

Просто полентяйничайте