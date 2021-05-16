Женщина решила убрать второй подбородок и осталась с распухшим лицом и ожогом

29-летняя Виктория Кезада (Victoria Quezada) объяснила, что на протяжении долгого времени комплексовала из-за второго подбородка. В связи с этим женщина решилась на косметическую процедуру криолиполиз — неинвазивное местное охлаждение жировой прослойки с целью ее истончения (считается методом нехирургической альтернативной липосакции), передает Lenta.ru.

В своем TikTok-аккаунте героиня материала поделилась результатом процедуры. Вместо подтянутого подбородка женщина показала распухшую нижнюю челюсть с ожогом второй степени. Кезада призналась, что жалеет о походе в салон красоты и нынешний внешний вид негативно отразился на ее самооценке: «Мне очень трудно смотреть в зеркало. Мое психическое состояние резко ухудшилось».

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Адвокат американки Сет Р. Брэдли (Seth R. Bradley) планирует подать иск против салона. «Мисс Кезада пережила страшные вещи, поэтому наш план состоит в том, чтобы добиться справедливости, а также не допустить, чтобы это произошло с другими потенциальными жертвами», — заявил он.

Женщина призналась, что сейчас единственное ее желание — это посмотреть в зеркало и снова быть счастливой. Кезада посоветовала всем, кто планирует сделать какую-либо косметическую процедуру, заранее узнавать о всех рисках и побочных эффектах. «Делайте то, что вы хотите, но убедитесь, что вы тщательно изучили вопрос, прежде чем идти на этот шаг», — заключила она.



