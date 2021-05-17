БЫСТРО И ВКУСНО ⟩ Простое домашнее печенье за 15 минут

А если в семье есть дети, то исключить десерты из рациона — это что-то из области фантастики. Нужно как-то находить ту золотую середину, когда все будут сыты и довольны. Первое правило, которое можно ввести, — не покупать магазинную выпечку. Зачастую в ней содержатся не очень полезные ингредиенты. А ведь каждая хозяйка может приготовить не менее вкусное печенье у себя на кухне. Чтобы облегчить немного задачу и вдохновить вас, sovkusom.ru предлагает несколько вариантов печенья, которое быстро и просто готовится.

Печенье за 15 минут

Кокосовое печенье

Кокос — сытный орех, который обладает очень нежным и приятным ароматом.

Ингредиенты:

100 г муки

100 г сахара

200 г кокосовой стружки

2 яйца

1 ч. л. разрыхлителя

Приготовление

Яйца взбейте с сахаром.

Добавьте кокосовую стружку, перемешайте.

Всыпьте муку с разрыхлителем, снова перемешайте.

Уберите тесто в холодильник на полчаса.

Смочите руки водой и сформируйте из теста печенье.

Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.

Яблочное печенье

Сейчас доспевает столько яблок разных сортов! Воспользуйтесь этим и приготовьте отменный десерт к чаю.

Ингредиенты:

120 г сахара

2 г ванилина

4 яйца

200 г маргарина

500 г муки

3 яблока

10 г разрыхлителя

Приготовление

Разотрите яйца с сахаром и ванилином. Добавьте растопленный маргарин, перемешайте. Затем добавьте муку, смешанную с разрыхлителем. Хорошо всё перемешайте.

Очистите яблоки от кожуры, нарежьте кубиками и добавьте в тесто.

Застелите противень бумагой для выпечки. Выложите ложкой небольшие горки из теста.

Отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 10–15 минут (до золотистого цвета).

Домашнее овсяное печенье

Этот десерт напомнит нам прекрасное детство, когда мы с нетерпением ждали маму с работы, ведь она приносила изумительное овсяное печенье. Побалуйте и своих детей этим лакомством.

Ингредиенты:

100 г сливочного масла

1 стак. сахара

2 яйца

1 стак. овсяных хлопьев

1 стак. муки

орехи по вкусу

сухофрукты по вкусу

Приготовление

Разомните вилкой сливочное масло (комнатной температуры) с сахаром.

Потом взбейте его миксером до получения однородной массы.

Добавьте яйца и перемешайте. Высыпьте стакан овсяных хлопьев и перемешайте.

По вкусу добавьте орехи и сухофрукты (суммарно не должно быть больше, чем 2 стакана). Хорошо всё смешайте. Добавьте муку.

Из получившейся массы сформируйте шарики, обмакните в муку и придайте форму печенья.

Застелите противень бумагой для выпечки, смажьте немного оливковым маслом. Отправьте печенье в разогретую до 200 градусов духовку на 15 минут.

Молочные коржики

Таким десертом баловала бабушка на каникулах. Ах, какие же они вкусные!

Ингредиенты:

400 г муки

200 г сахара

100 г сливочного масла

1 яйцо

80 мл молока

0,5 ч. л. разрыхлителя

Приготовление

Взбейте размягченное сливочное масло с сахаром.

Добавьте яйцо, молоко, разрыхлитель и перемешайте.

Добавьте муку, замесите эластичное тесто.

Раскатайте тесто в пласт толщиной 7–10 мм.