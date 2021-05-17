БЫСТРО И ВКУСНО ⟩ Простое домашнее печенье за 15 минут

А если в семье есть дети, то исключить десерты из рациона — это что-то из области фантастики. Нужно как-то находить ту золотую середину, когда все будут сыты и довольны. Первое правило, которое можно ввести, — не покупать магазинную выпечку. Зачастую в ней содержатся не очень полезные ингредиенты. А ведь каждая хозяйка может приготовить не менее вкусное печенье у себя на кухне. Чтобы облегчить немного задачу и вдохновить вас, sovkusom.ru предлагает несколько вариантов печенья, которое быстро и просто готовится.
Кокос — сытный орех, который обладает очень нежным и приятным ароматом.
- 100 г муки
- 100 г сахара
- 200 г кокосовой стружки
- 2 яйца
- 1 ч. л. разрыхлителя
Добавьте кокосовую стружку, перемешайте.
Всыпьте муку с разрыхлителем, снова перемешайте.
Уберите тесто в холодильник на полчаса.
Смочите руки водой и сформируйте из теста печенье.
Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.
Сейчас доспевает столько яблок разных сортов! Воспользуйтесь этим и приготовьте отменный десерт к чаю.
- 120 г сахара
- 2 г ванилина
- 4 яйца
- 200 г маргарина
- 500 г муки
- 3 яблока
- 10 г разрыхлителя
Разотрите яйца с сахаром и ванилином. Добавьте растопленный маргарин, перемешайте. Затем добавьте муку, смешанную с разрыхлителем. Хорошо всё перемешайте.
Очистите яблоки от кожуры, нарежьте кубиками и добавьте в тесто.
Застелите противень бумагой для выпечки. Выложите ложкой небольшие горки из теста.
Отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 10–15 минут (до золотистого цвета).
Этот десерт напомнит нам прекрасное детство, когда мы с нетерпением ждали маму с работы, ведь она приносила изумительное овсяное печенье. Побалуйте и своих детей этим лакомством.
- 100 г сливочного масла
- 1 стак. сахара
- 2 яйца
- 1 стак. овсяных хлопьев
- 1 стак. муки
- орехи по вкусу
- сухофрукты по вкусу
Разомните вилкой сливочное масло (комнатной температуры) с сахаром.
Потом взбейте его миксером до получения однородной массы.
Добавьте яйца и перемешайте. Высыпьте стакан овсяных хлопьев и перемешайте.
По вкусу добавьте орехи и сухофрукты (суммарно не должно быть больше, чем 2 стакана). Хорошо всё смешайте. Добавьте муку.
Из получившейся массы сформируйте шарики, обмакните в муку и придайте форму печенья.
Застелите противень бумагой для выпечки, смажьте немного оливковым маслом. Отправьте печенье в разогретую до 200 градусов духовку на 15 минут.
Таким десертом баловала бабушка на каникулах. Ах, какие же они вкусные!
- 400 г муки
- 200 г сахара
- 100 г сливочного масла
- 1 яйцо
- 80 мл молока
- 0,5 ч. л. разрыхлителя
Взбейте размягченное сливочное масло с сахаром.
Добавьте яйцо, молоко, разрыхлитель и перемешайте.
Добавьте муку, замесите эластичное тесто.
Раскатайте тесто в пласт толщиной 7–10 мм.
Формочкой для тарталеток вырежьте коржики.