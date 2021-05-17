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БЫСТРО И ВКУСНО ⟩ Простое домашнее печенье за 15 минут

Домашнее печенье. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Десерты составляют неотъемлемую часть нашего рациона. Как бы мы ни старались отгородиться от этого вида пищи, всё равно без сладкого сложно представить свое меню. Бесспорно, мы можем ввести определенные ограничения на потребление сладостей, но исключить его полностью невозможно. Ведь очень часто даже в несладких блюдах присутствует сахар.

А если в семье есть дети, то исключить десерты из рациона — это что-то из области фантастики. Нужно как-то находить ту золотую середину, когда все будут сыты и довольны. Первое правило, которое можно ввести, — не покупать магазинную выпечку. Зачастую в ней содержатся не очень полезные ингредиенты. А ведь каждая хозяйка может приготовить не менее вкусное печенье у себя на кухне. Чтобы облегчить немного задачу и вдохновить вас, sovkusom.ru предлагает несколько вариантов печенья, которое быстро и просто готовится.

Печенье за 15 минут

Кокосовое печенье

Кокос — сытный орех, который обладает очень нежным и приятным ароматом.

Ингредиенты:

  • 100 г муки
  • 100 г сахара
  • 200 г кокосовой стружки
  • 2 яйца
  • 1 ч. л. разрыхлителя

Приготовление

Яйца взбейте с сахаром.

Добавьте кокосовую стружку, перемешайте.

Всыпьте муку с разрыхлителем, снова перемешайте.

Уберите тесто в холодильник на полчаса.

Смочите руки водой и сформируйте из теста печенье.

Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.

Яблочное печенье

Сейчас доспевает столько яблок разных сортов! Воспользуйтесь этим и приготовьте отменный десерт к чаю.

Ингредиенты:

  • 120 г сахара
  • 2 г ванилина
  • 4 яйца
  • 200 г маргарина
  • 500 г муки
  • 3 яблока
  • 10 г разрыхлителя

Приготовление

Разотрите яйца с сахаром и ванилином. Добавьте растопленный маргарин, перемешайте. Затем добавьте муку, смешанную с разрыхлителем. Хорошо всё перемешайте.

Очистите яблоки от кожуры, нарежьте кубиками и добавьте в тесто.

Застелите противень бумагой для выпечки. Выложите ложкой небольшие горки из теста.

Отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 10–15 минут (до золотистого цвета).

Домашнее овсяное печенье

Этот десерт напомнит нам прекрасное детство, когда мы с нетерпением ждали маму с работы, ведь она приносила изумительное овсяное печенье. Побалуйте и своих детей этим лакомством.

Ингредиенты:

  • 100 г сливочного масла
  • 1 стак. сахара
  • 2 яйца
  • 1 стак. овсяных хлопьев
  • 1 стак. муки
  • орехи по вкусу
  • сухофрукты по вкусу

Приготовление

Разомните вилкой сливочное масло (комнатной температуры) с сахаром.

Потом взбейте его миксером до получения однородной массы.

Добавьте яйца и перемешайте. Высыпьте стакан овсяных хлопьев и перемешайте.

По вкусу добавьте орехи и сухофрукты (суммарно не должно быть больше, чем 2 стакана). Хорошо всё смешайте. Добавьте муку.

Из получившейся массы сформируйте шарики, обмакните в муку и придайте форму печенья.

Застелите противень бумагой для выпечки, смажьте немного оливковым маслом. Отправьте печенье в разогретую до 200 градусов духовку на 15 минут.

Молочные коржики

Таким десертом баловала бабушка на каникулах. Ах, какие же они вкусные!

Ингредиенты:

  • 400 г муки
  • 200 г сахара
  • 100 г сливочного масла
  • 1 яйцо
  • 80 мл молока
  • 0,5 ч. л. разрыхлителя

Приготовление

Взбейте размягченное сливочное масло с сахаром.

Добавьте яйцо, молоко, разрыхлитель и перемешайте.

Добавьте муку, замесите эластичное тесто.

Раскатайте тесто в пласт толщиной 7–10 мм.

Формочкой для тарталеток вырежьте коржики.

Застелите противень пергаментной бумагой. Духовку разогрейте до 180 градусов.

Переложите коржики на противень и выпекайте 15 минут (до слегка зарумянившихся краев).

Банановое печенье

Бананы — сытные фрукты, поэтому это печенье можно брать на работу в качестве перекуса. И вкусно, и полезно, и ароматно.

Ингредиенты:

  • 2 банана
  • 1 стак. геркулеса
  • орехи по вкусу
  • изюм по вкусу

Приготовление

Разомните бананы с геркулесом. Добавьте орехи, изюм.

Раскатайте пласт толщиной 1 см, разрежьте на небольшие квадратики.

Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.

Печенье «Мадлен»

Приготовьте хотя бы раз этот десерт, и дети будут просить такое печенье всё время.

Ингредиенты:

  • 120 г муки
  • 2 яйца
  • 80 г сахара
  • 90 г сливочного масла
  • 1 ст. л. лимонного сока

Приготовление

Немного растопите сливочное масло, добавьте к нему яйца и сахар. Взбейте венчиком или миксером.

Добавьте муку и лимонный сок, тщательно перемешайте.

Выложите тесто в формочки «Мадлен» (или любые другие).

Выпекайте при температуре 190–200 градусов 12–15 минут.

На завтрак к чаю нужно что-то быстро приготовить, гости вдруг зашли без предупреждения, надо дать десерт детям в школу, хочется просто устроить праздник на выходных за полчаса — эти рецепты пригодятся вам в любой ситуации. Кроме быстроты приготовления, печенье покорит вас еще и минимумом ингредиентов. Для счастья нужно совсем немного, и иногда это порадовать себя и близких таким лакомством. Если в состав некоторых видов печенья входят фрукты, то можно заменять другими на свое усмотрение.


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