Почему можно не застилать свою постель?

Почему? Все дело в пылевых клещах, а точнее в том, что, не застилая постель, вы уменьшаете их количество в своей кровати!

В среднем в каждой постели живет 1,5 млн микроскопических клещей, питающихся отмершими клетками нашей кожи. Они настолько мелкие, что без микроскопа вы их никогда не увидите. Но при этом они мочатся в вашей постели, вызывают аллергию «на пыль» и даже некоторые болезни - например, провоцируют развитие астмы!

Утром, когда вы уходите на работу, не застелив постель, то фактически убиваете значительную их часть: эти клещи терпеть не могут свежий воздух и солнечный свет. «Мы знаем, что эти клещи могут выжить только если находятся во влажной среде (вы потеете, пока спите). И свежий воздух слишком токсичен для них, - говорит Стивен Претлав из университета Кингстона. - Все просто: вы не застилаете постель, влага испаряется - и клещи в конечном счете умирают от обезвоживания».

Специалисты рекомендуют застилать кровать не рано утром, а уже вечером, когда вы вернетесь домой с работы. К этому моменту большинство этих мерзких тварей просто погибнут!

В общем, любители оставлять постель неубранной могут радоваться и всем показывать эту статью!



