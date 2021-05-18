Семь салатов с молодой капустой, которые обязаны оказаться на вашем столе

Молодая капуста – еще одна майская гастрономическая радость. Именно в этом месяце диетологи советуют ее покупать и есть. А вот салаты из нее – это просто, быстро и вкусно. Ну и вариантов, как мы понимаем, множество, пишет Сегодня.