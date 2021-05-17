Самые главные трендовые украшения этого лета

Моносерьги и асимметрия

Ювелирные тенденции развиваются медленнее, чем модные, и, вообще говоря, сезон до сих пор был сдержанным, поскольку преследовал несколько тенденций текущего сезона. Однако моносерьги и асимметричные сеты вернулись в коллекции многих дизайнеров.

Украшения для ушей предложены различными видами сережек, среди которых будут и жемчужные, и яркие пластиковые, но вот лидером среди всех прочих вариантов окажутся сережки-кольца или сережки-обручи. Модные круглые серьги представлены различными моделями – от крупных до совсем небольших, украшенных камнями, жемчугом, бисером и логотипами известных брендов.

Морские мотивы

Расслабленная атмосфера пляжного дня по-прежнему является повседневным делом для многих дизайнеров: красочные чокеры из бисера, а также броши в форме морской звезды. Натуральные материалы также являются постоянной летней темой - в ход идут многослойные ракушки.

Цепи

Главным и бесспорным трендом в украшениях этого сезона будут цепи – крупные и не очень, толстые и тоненькие, представленные на любой манер. Фаворитами станут золотые цепи, которые в некоторых случаях могут разбавлять серебряными звеньями или камушками в качестве декора.

Жемчуг

Жемчуг не потерял своего шика. Предлагаем обратить внимание на длинные жемчужные нити, а также переплетенные нити в виде украшений на шею. Красиво смотрится жемчуг в сочетании с золотом, как например, в элегантных сережках. Эффектным будет крупный жемчуг в восхитительных ожерельях. А также не стоит забывать о милых заколках для волос с жемчугом и не менее чудесных колечках.

Яркие украшения

Безумно красивыми и восторгающим взор будут яркие и заметные украшения, выполненные из цветного пластика и натуральных камней разных оттенков. Яркие украшения и бижутерия представлена цветными серьгами, браслетами и ожерельями, которые должны быть либо крупными и массивными, либо их должно быть много. С такими модными и яркими украшениями Ваш образ точно не останется без внимания!

Более подробно о самых модных украшениях сезона весна-лето 2021 читайте и смотрите фото ЗДЕСЬ!



