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Пять важных мелочей, которые улучшают самочувствие и здоровье

Счастливая женщина. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Многие уверены, что здоровый образ жизни — это сложно, дорого и нужно кардинально менять привычный уклад ваших будней. Однако все намного проще! Нужно начинать с мелочей, советует Cosmo.

1. Ешьте больше белка

Как правило, многие недобирают количество белка, а это минимум 0,8 грамма на килограмм веса в день. Если вы едите мало мяса, яиц и молочных продуктов, можно добавить в рацион белковый коктейль.

2. Заботьтесь о себе

Ухаживайте за лицом и телом каждый день, даже если уверены, что вы и так прекрасны. Это полезно не только для кожи, но и для улучшения отношений с собой.

3. Больше двигайтесь

Причем каждый день. Если вы ездите на машине и почти не ходите пешком, перестаньте пользоваться лифтом.

4. Выделите полминуты на дыхание

Не нужно многочасовых медитаций или классов по йоге, начните с мелочей! Сядьте, расслабьтесь, досчитайте до пяти, вдохните, досчитайте до пяти, выдохните... Подумайте о приятном — и вперед, к новым горизонтам!

5. Гуляйте по улице

Даже в большом загазованном городе это будет полезно. Некогда? Замените часть вечернего чтения соцсетей на моцион вокруг дома!

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