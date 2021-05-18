Пять важных мелочей, которые улучшают самочувствие и здоровье
Многие уверены, что здоровый образ жизни — это сложно, дорого и нужно кардинально менять привычный уклад ваших будней. Однако все намного проще! Нужно начинать с мелочей, советует Cosmo.
Многие уверены, что здоровый образ жизни — это сложно, дорого и нужно кардинально менять привычный уклад ваших будней. Однако все намного проще! Нужно начинать с мелочей, советует Cosmo.
1. Ешьте больше белка
Как правило, многие недобирают количество белка, а это минимум 0,8 грамма на килограмм веса в день. Если вы едите мало мяса, яиц и молочных продуктов, можно добавить в рацион белковый коктейль.
2. Заботьтесь о себе
Ухаживайте за лицом и телом каждый день, даже если уверены, что вы и так прекрасны. Это полезно не только для кожи, но и для улучшения отношений с собой.
Причем каждый день. Если вы ездите на машине и почти не ходите пешком, перестаньте пользоваться лифтом.
4. Выделите полминуты на дыхание
Не нужно многочасовых медитаций или классов по йоге, начните с мелочей! Сядьте, расслабьтесь, досчитайте до пяти, вдохните, досчитайте до пяти, выдохните... Подумайте о приятном — и вперед, к новым горизонтам!
5. Гуляйте по улице