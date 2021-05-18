Когда лучше завтракать — мнение диетолога

«Традиционно считается, что завтракать нужно в течение полутора часов после того, как вы проснулись. Разница в несколько минут, даже в полчаса, особой роли играть не будет. Завтрак должен дать вам энергию на движение, на мозговую деятельность, чтобы прошла сонливость. Для этого не только душ предназначен, но и завтрак», — говорит Бобровский, уточняя, что завтрак не должен быть слишком плотным.

В будние дни завтракать нужно в одно и то же время. «Главное, чтобы в рабочие дни вы употребляли пищу в одно и то же время. Это влияет практически на все системы и органы человека. Когда прием пищи происходит в одно и то же время, к этому времени адаптируется пищеварительная система, нервная система», — уточняет он.

При этом для некоторых отсутствие завтрака может быть опасно — у 30-40 % людей, имеющих избыточный вес, есть расстройство пищевого поведения, выражающееся в вечернем или ночном переедании, один из главных симптомов которого — утреннее нежелание есть. «Однозначная рекомендация — завтракать через «не могу» и через «не хочу», — советует он. Отсутствие завтрака может быть нормальным и без избыточного веса и РПП — бывает, что человек формирует режим дня вообще без завтраков.