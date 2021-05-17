На зависть сникерхедам: 20 самых модных кроссовок этого лета

Прочно заняв свое лидерство в списке самой удобной обуви, кроссовки даже и не думают его покидать, сезон за сезоном лишь укрепляя свое первенство. Да и сами дизайнеры не стоят на месте, переосмысливая культовые варианты и предлагая новые прочтения популярных когда-то моделей. Не зря сникерхеды (именно так называют тех, кто коллекционирует кроссовки) готовы сутками напролет стоять за новенькой парой из громкой коллаборации. Какие кроссовки купить уже сейчас, рассказывает wday.ru.

Акцентная яркость. Кроссовки и без того становятся главным акцентом вашего образа. А что будет, если дополнить их яркими контрастными вставками? Все внимание будет приковано только к вам! Акцентные детали будут уместны как на белоснежных моделях, так и на цветных. Главное, не переборщить: сделав ставку на яркую обувь, отдайте предпочтение проверенной временем базе, тем самым выдержав правильный баланс.

Белоснежная классика. Если вы не готовы тратить время на изучение трендов и подстраиваться под веяния постоянно меняющихся тенденций, делайте выбор в пользу проверенных временем белоснежных моделей. Отметим, даже новая икона стиля в политическом мире Камала Харрис не пренебрегает классическим кедами, миксуя их со строгими костюмами. Почему бы и вам не перенять ее хитрости?

Футуризм. Тренда на ugly shoes сдал свои позиции, однако ликовать рано. На смену пришел футуризм с его необычностью и изощренностью. Инновационные технологии, нестандартный силуэт и множество разнообразных деталей — поле для экспериментов огромно. Главное — понять, что нужно именно вам.



