Не совсем диета: Что такое пеганская диета и в чем ее польза?

Помимо пресловутого «быть или не быть?» вечным вопросом также является и «какая диета лучше?». Их существует великое множество, и каждый сам выбирает, что ему больше по душе, по вкусу и по нраву. К великому множеству совсем недавно прибавилась новая диета — пеганская. Ее родоначальником стал доктор Марк Хайман.

Что такое пеганская диета?

Название взялось от скрещивания веганской и палеодиеты. Суть каждой из них в следующем: веганская диета построена на идее отказа от продуктов мясного происхождения, а также в отказе от желатина, меда. Палеодиета подразумевает употребление мяса, фруктов и овощей, но отказа от бобовых, молочных продуктов, корнеплодов с высоким уровнем углеводов, круп…

Получается, связующее звено в обеих диетах — это овощи и фрукты, разрешенные к употреблению и там, и там. Но питаться только этими продуктами, безусловно, почти невозможно. Да и о полноценности и сбалансированности питания здесь речь не будет идти в таком случае. Поэтому Хайман взял лучшее с обеих диет и вывел следующую формулу пеганской диеты.

Что можно есть на пеганской диете?

Пеганская диета исключает употребление в пищу любых видов полуфабрикатов, замороженных овощей и фруктов, консервов, фастфуда, а также продуктов с сахаром, очищенных зерен и хлеба, пишет Wday.ru.

Идеальный пеган, по Хайману, — человек, который также отказался от привезенных заграничных продуктов и отдает предпочтение местным. В лучшем случае покупает у фермеров.

Можно есть мясо и рыбу, правда, выращенных в свободной воде и не напичканных гормонами роста и антибиотиками. Можно есть любые овощи и фрукты (кроме корнеплодов), грибы, орехи, бобовые, крупы, яйца, растительное масло, соевое, ореховое или кокосовое молоко.

Допустимо употреблять даже десерты и алкоголь! Но, безусловно, в разумных пределах, примерно два раза в неделю по одной порции. А раз в неделю можно устроить себе читмил: позволить себе абсолютно все, что захочется!

В чем польза пеганской диеты?

Тот факт, что человеку не придется отказываться от мяса и круп, как это требует одна диета, или же отказываться от рыбы и яиц, как требует другая, является огромным преимуществом перед другими диетами. Ведь рацион получается насыщенным и богатым всевозможными и важными минералами, витаминами и аминокислотами.

Да и человек не чувствует дефицит продуктов, ведь у него, по сути, нет явных ограничений, из-за которых ему может быть психологически и физически тяжело. Наоборот, диета подталкивает своих приверженцев к потреблению качественных и здоровых продуктов с местных рынков, а не промышленные «дары» из супермаркетов.

Преимущества пеганства

Диетой в классическом смысле пеганство не назовешь. Это скорее режим питания, который позволит избавиться от вредной продукции в рационе и сделать организм чище и здоровее.

На таком питании можно не только принести пользу организму, но и похудеть, ведь в рационе все же создается дефицит калорий, необходимый для потери лишнего веса. Наладьте питьевой режим, добавьте в свою жизнь спорт — и вы постепенно, без резких скачков для организма будете идти к идеальному телу!

Минусы пеганской диеты

Несмотря на все положительные моменты, все же есть и минусы. Количество углеводов не дотягивает до нужной отметки, поэтому человек может чувствовать себя утопленным, безжизненным, как говорится, только проснулся, а уже устал!

Да и без молочных продуктов тоже нехорошо, ведь в организме может случиться нехватка витамина D, который и без того чаще всего в дефиците в организме, а также кальция.