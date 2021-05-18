Анна Старшенбаум о жизни после развода: «Я стала счастливее. Ни о каких мужчинах речи не идет»

Старшенбаум прожила в браке с Бардуковым восемь лет и считает его замечательным человеком. Они вместе растят сына Ивана, окружая мальчика равным количеством родительского внимания, несмотря на развод. «Господи, спасибо! Мне дали правильного человека. Он — потрясающий папа. У него с ребенком тесная эмоциональная связь. Ваня нам доверяет. Мы для него лучшие друзья», — говорила актриса в интервью Валерии.

Певицу восхитило то, что бывшие супруги сохранили теплые отношения. Но удивил сам факт ухода Анны от Алексея. «Вы же знаете, что хороший характер человека — не всегда гарант любви. Да, Леша один из достойнейших, таких единицы. Но это не значит, что ты будешь любить его всю жизнь и будешь с ним счастлива», — откровенничала звезда.

Актриса отметила, что ценит институт брака и серьезно относится к семейным ценностям. Только вот ощутить себя по-настоящему полноценной смогла только наедине с собой.

«Стала ли ты счастливее?» — спросила Валерия. «Да! — не раздумывая ответила Старшенбаум. — Абсолютно точно я стала счастливее. Ни про какие отношения или мужчин сейчас речи не идет. Я понимаю, что все правильно. Живу по душе, по сердцу. Не встаю на собственное горло, не иду на жесткие компромиссы с душой и не провоцирую человека рядом делать то же самое. Я для себя решила, что лучше строить свою жизнь счастливо».

Анна уверена: главное — обрести гармонию с собой. Артистка подозревает, что и Бардуков на самом деле был внутренне готов поставить точку в браке. «Жизнь одна — ее хочется прожить счастливо. Когда ты понимаешь, что с мужчиной ты несчастлива, не потому что он плохой или ты плохая, этого достаточно, чтобы идти дальше. Причиняла ли я ему боль? Мне кажется, расставание такого рода, когда дело дошло до брака и детей, когда столько надежд друг на друга возложено — всегда больно. Может быть, моя инициатива была в том, чтобы проговорить это. Я люблю понимать, что со мной происходит. Если что-то не так, мне нравится это разобрать, сделать вывод и поменять. Леша проще относится ко всему. Он сглаживает острые углы. Нам обоим в браке казалось, что что-то не так», — говорила Старшенбаум в YouTube-шоу «Почему я? Интервью с Валерией».



