14 дней. Дробное питание: жуем и худеем

В течение двух недель с утра до вечера вы едите каждый час (желательно — в одно и то же время), в общей сложности 10 раз в день. Жестких ограничений по выбору продуктов в этой системе питания нет — самое главное, помните, что за один прием пищи вы имеете право съесть не более 100 кк. Таким образом за день «набегает» 1000 кк.

Ваша задача — как можно более тщательно пережевывать еду, не отвлекаясь ни на какие другие дела и даже мысли.

Пользуйтесь принципом йогов, гласящим, что жидкую пищу надо есть (то есть смаковать по глоточку), а твердую — пить (то есть пережевывать не менее 30 раз опять же, думая о вкусе того, что вы едите). Таким образом то, что вы отправили в рот, будет лучше усваиваться. Пока вы придерживаетесь этой диеты, следует пить 2 литра чистой, негазированной воды в день.

Четыре важных момента или в чем залог успеха

Во-первых, несмотря на то что «черного списка» продуктов для этой диеты не существует, не стоит обманывать себя и питаться исключительно тортиками и прочими вкусными, но отнюдь не полезными вещами, включая фаст-фуд и полуфабрикаты, пусть даже в мизерных дозах. Включайте в свой рацион свежие овощи, фрукты, отварное куриное мясо и цельнозерновые продукты.

Во-вторых, почаще сверяйтесь с таблицей калорийности продуктов — ибо 100 кк могут быть очень разными — это чуть меньше килограмма огурцов (11 кк на 100 граммов), и всего лишь 20 граммов шоколадки (из расчета 500 кк на 100 граммов). Обязательно учитывайте калорийность масла (оливковое масло 824 кк на 100 граммов, подсолнечное — 900 кк), если вдруг вам в голову придет съесть что-то маленькое и «безобидное», может оказаться, что это «безобидное» только на первый взгляд казалось таковым, пишет Woman.ru

В-третьих, идеально — если в течение этих 14 дней вы будете использовать электронные кухонные весы, которые дадут точный ответ на вопрос «Сколько вешать в граммах», погрешности в использовании этой диеты — иначе говоря, определение веса продукта «на глазок» могут сильно повлиять на результаты — причем не в лучшую сторону.

Во-четвертых, не нужно полного и категоричного отказа от сладкого — в один из утренних или дневных приемов пищи вполне возможно съесть половинку зефира или мармеладку.

Внимание, эта диета создана для дисциплинированных, пунктуальных, ответственных людей, склонных к педантизму и обожающих считать (как минимум, складывать и делить), для тех, кто обожает ритуалы. Самое главное — она категорически не подходит натурам нетерпеливым, невыдержанным и увлекающимся, способным проглотить за один раз коробку конфет и потом долго раздумывать над тем, как такое могло случиться.



