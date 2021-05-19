Почему нельзя хранить в доме пустые банки?

Ведение домашнего хозяйства сопровождается множеством суеверий. То, что раньше не знали, как логично объяснить, облачали в пословицы и поговорки. Определенные правила и запреты делали быт проще и безопаснее. Это касалось и стеклянной утвари: хрупкая посуда могла легко разбиться и доставить хозяйке массу проблем.

Кстати, производство стеклянной посуды имеет очень давнюю историю — в античности ею вовсю пользовались. Огурцы, конечно, в банки не закатывали, но кувшины, чаши, сосуды и прочие прозрачные емкости имелись во многих приличных домах. На Руси стеклянная утварь собственного производства появилась позже, примерно с Х века. До этого в ходу были дерево, металл, глина.

Так почему считается, что держать в доме пустую стеклянную тару нельзя?

Эзотерики связывают это с разрушительной энергией пустоты: жизнь будет такая же, то есть бедная, деньги не будут водиться в доме. Не рекомендуется пустую посуду даже ставить на стол — сначала наполнить чем-то, затем подавать.

Пустая тара символизирует бессмысленность, отсутствие содержания. Хозяева, которые годами накапливают без надобности стеклянные баллоны, становятся безвольными, нерешительными, слабыми.

Другая трактовка говорит о том, что пустые банки притягивают несчастья в дом. Мол, родные начнут ссориться, влюбленные расстанутся, вместо друзей на пороге появятся враги.

Если банка треснула, ждите неурядиц, болезней. Особенно бережно к посуде нужно относиться тем, кто, как считается, в данный момент более уязвим, лишен сильной энергетики: болеющие, беременные женщины, дети.

Мокрую банку до высыхания нужно ставить вверх дном. Нельзя в доме оставлять стеклянное изделие с трещинами, повреждением, это притягивает материальные трудности.

А вот что народная мудрость советует делать с пустой тарой

В старину, после того как стеклянная посуда опустошалась, ее нужно было вымыть. Держать грязную емкость в доме еще хуже, чем просто пустую. И дело не только в санитарии и профилактике болезнетворных бактерий. Оказывается, раньше считали, что иначе обижается домовой и устраивает хозяевам мелкие пакости. С нечистой силой, покровительствующей дому, старались жить в мире, поэтому утварь держали в чистоте.

Выбрасывать то, что не нужно. Поверьте, если оставлять все баночки из-под кофе, соусов, детского питания, консервов, то их накопится выгон и маленькая тележка. Даже самым экономным и практичным хозяевам столько пустой тары не нужно. Любой хлам осложняет нашу жизнь, не дает прийти чему-то новому, свежему. Избавляйтесь от лишних баночек без сожаления.

Если стеклянные банки нужны для заготовок на зиму, найдите им отдельное место хранения: сарай, полки на балконе или в кладовке. Хранить нужно в перевернутом виде. Держать тару в жилом помещении не стоит.

Еще одна древняя народная традиция советует держать банки закрытыми, чтобы нечистой силе негде было облюбовать себе местечко.

Допустим, что вы брали у кого-то взаймы стеклянную банку и теперь ее нужно вернуть. Запомните: пустую посуду не отдают. Насыпьте туда конфет, печенья или ягод.

Бывает, что на кухне, что называется, под рукой должны быть свободные емкости. Народная мудрость советует не держать их совсем пустыми: лучше наполнить крупой, фасолью, лекарственными травами.​

Какие еще приметы есть о пустых стеклянных банках?

Когда разбивается полная банка, например, с вареньем или молоком, это к добру. Мелкая убыль — к крупной прибыли.

Бьется емкость с солью, по поверью, к ссоре. Правда, у этой старинной приметы есть объяснение: в Средние века поваренная соль не была таким доступным продуктом, как сейчас, стоила дорого, и домочадцы пользовались ею по особым случаям, берегли. Поэтому неловкого человека, небрежно просыпавшего соль, журили, случалась ссора.

Бывает, что в порыве гнева нечаянно заденешь стеклянную посуду и разобьешь ее. Осколки нужно тотчас же выбросить и мусор утилизировать.