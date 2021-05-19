Почему нельзя хранить в доме пустые банки?
Возьмите себе за привычку сразу избавляться от ненужной тары, советует wday.ru.
Возьмите себе за привычку сразу избавляться от ненужной тары, советует wday.ru.
Ведение домашнего хозяйства сопровождается множеством суеверий. То, что раньше не знали, как логично объяснить, облачали в пословицы и поговорки. Определенные правила и запреты делали быт проще и безопаснее. Это касалось и стеклянной утвари: хрупкая посуда могла легко разбиться и доставить хозяйке массу проблем.
Кстати, производство стеклянной посуды имеет очень давнюю историю — в античности ею вовсю пользовались. Огурцы, конечно, в банки не закатывали, но кувшины, чаши, сосуды и прочие прозрачные емкости имелись во многих приличных домах. На Руси стеклянная утварь собственного производства появилась позже, примерно с Х века. До этого в ходу были дерево, металл, глина.
Так почему считается, что держать в доме пустую стеклянную тару нельзя?
Эзотерики связывают это с разрушительной энергией пустоты: жизнь будет такая же, то есть бедная, деньги не будут водиться в доме. Не рекомендуется пустую посуду даже ставить на стол — сначала наполнить чем-то, затем подавать.
Пустая тара символизирует бессмысленность, отсутствие содержания. Хозяева, которые годами накапливают без надобности стеклянные баллоны, становятся безвольными, нерешительными, слабыми.
Другая трактовка говорит о том, что пустые банки притягивают несчастья в дом. Мол, родные начнут ссориться, влюбленные расстанутся, вместо друзей на пороге появятся враги.
Если банка треснула, ждите неурядиц, болезней. Особенно бережно к посуде нужно относиться тем, кто, как считается, в данный момент более уязвим, лишен сильной энергетики: болеющие, беременные женщины, дети.
Мокрую банку до высыхания нужно ставить вверх дном. Нельзя в доме оставлять стеклянное изделие с трещинами, повреждением, это притягивает материальные трудности.
А вот что народная мудрость советует делать с пустой тарой
В старину, после того как стеклянная посуда опустошалась, ее нужно было вымыть. Держать грязную емкость в доме еще хуже, чем просто пустую. И дело не только в санитарии и профилактике болезнетворных бактерий. Оказывается, раньше считали, что иначе обижается домовой и устраивает хозяевам мелкие пакости. С нечистой силой, покровительствующей дому, старались жить в мире, поэтому утварь держали в чистоте.
Выбрасывать то, что не нужно. Поверьте, если оставлять все баночки из-под кофе, соусов, детского питания, консервов, то их накопится выгон и маленькая тележка. Даже самым экономным и практичным хозяевам столько пустой тары не нужно. Любой хлам осложняет нашу жизнь, не дает прийти чему-то новому, свежему. Избавляйтесь от лишних баночек без сожаления.
Если стеклянные банки нужны для заготовок на зиму, найдите им отдельное место хранения: сарай, полки на балконе или в кладовке. Хранить нужно в перевернутом виде. Держать тару в жилом помещении не стоит.
Еще одна древняя народная традиция советует держать банки закрытыми, чтобы нечистой силе негде было облюбовать себе местечко.
Допустим, что вы брали у кого-то взаймы стеклянную банку и теперь ее нужно вернуть. Запомните: пустую посуду не отдают. Насыпьте туда конфет, печенья или ягод.
Бывает, что на кухне, что называется, под рукой должны быть свободные емкости. Народная мудрость советует не держать их совсем пустыми: лучше наполнить крупой, фасолью, лекарственными травами.
Какие еще приметы есть о пустых стеклянных банках?
Когда разбивается полная банка, например, с вареньем или молоком, это к добру. Мелкая убыль — к крупной прибыли.
Бьется емкость с солью, по поверью, к ссоре. Правда, у этой старинной приметы есть объяснение: в Средние века поваренная соль не была таким доступным продуктом, как сейчас, стоила дорого, и домочадцы пользовались ею по особым случаям, берегли. Поэтому неловкого человека, небрежно просыпавшего соль, журили, случалась ссора.
Бывает, что в порыве гнева нечаянно заденешь стеклянную посуду и разобьешь ее. Осколки нужно тотчас же выбросить и мусор утилизировать.
Хорошая примета — разбить банку в воскресенье, значит, будет неожиданный доход или подарок.