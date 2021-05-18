Ср, 19.05.2021
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Твой темперамент и алкоголь: что твой любимый напиток может рассказать о тебе

Отпечаток помады на бокале. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Предлагаем тебе пройти тест, чтобы узнать, какой же у тебя характер. Часто наши несознательные выборы о нас могут рассказать многое. Итак, перед тобой четыре картинки, из которых тебе нужно выбрать одну. А ответы будут под фото:

Выбери один из четырех напитков ФОТО: Скриншот с сайта clutch.net.ua

Коктейль

Ты рождена, чтобы быть «вольной птицей»! Тебе не хватает целых суток, чтобы успеть сделать все запланированное! У тебя всегда невероятно интенсивная, активная деятельность. Небольшое спокойствие поможет тебе быть более упорядоченной.

Пиво

Ты из таких людей, которые заботятся о своем физическом и психическом состоянии. Солидарность — твоя сильная сторона, а романтика — явно твоя слабость. В любви ты обычно совершаешь одни и те же ошибки. Поэтому тебе нужно пересмотреть свою «тактику» и начать действовать по-новому.

Шампанское

Тебя всегда заряжает энергией позитивный взгляд на жизнь, которого ты придерживаешься как правила. Ты стремишься к совершенствованию себя и окружающего мира, поэтому каждый день ты сделаешь что-то полезное не только для себя, но и для других.

Вино

Оставаться на первых позициях в жизни тебе помогает неиссякаемая активность и любознательность. Ты всегда в курсе самых ярких и важных событий, тебе нравится приобретать новый опыт и полезные знания, а также заводить новых друзей.


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