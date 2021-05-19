Пять причин больше никогда не есть в постели

Завтрак в постель — это романтично. Особенно если есть специальный столик для кровати. А вот если вы любите перекусить, не вставая с постели, еще и вечером… Бессонница, лишний вес, кариес — это далеко не полный список побочных эффектов такого увлечения.

Лишний вес

О да, именно он. Во-первых, последний прием пищи за день должен быть не позднее чем за три часа до сна. Никак не за полчаса. Во-вторых, обычно мы с собой под одеяло берем вовсе не обезжиренный творог и не куриную грудку. А чипсы, печенье, конфеты, мороженое и прочую не самую здоровую еду. В-третьих, поедая все это бездумно, глядя на экран телевизора или листая ленту на телефоне, вы рискуете переесть. Будете механически забрасывать в рот следующий кусочек, не обращая внимания на то, что есть на самом деле не хочется. В-пятых, вы рискуете обзавестись привычкой заедать стресс. Конечно, справиться с проблемами проще всего при помощи ведерка мороженого. Но если вы будете есть его, сидя за столом, съедите все же меньше.

Изжога

Сухарики, чипсы, крекеры — это все пряная, насыщенная специями и солью еда. Изжогу она вызывает на раз-два. Причем неприятные симптомы усиливаются, именно когда вы лежите. Все потому, что кислота из желудка начинает подниматься по пищеводу. Со временем это может привести к серьезным проблемам не только с весом, но и с пищеводом.

Бессонница

Кажется, что снеки — еда невесомая. Но на самом деле довольно тяжелая. Организму тяжело справляться с подобной нагрузкой. Нездоровая пища действует на него как кофе на ночь. Поэтому чипсы и прочие закуски нередко гарантируют вам бессонницу. Если уж вам очень хочется есть (действительно хочется), лучше съешьте тарелку гречневой каши с молоком. Тогда вы и заснете быстрее, и утром проснетесь отдохнувшим, а не пожеванным.

Кариес

Уснуть во время просмотра фильма — с кем не бывает. Врачи говорят, что это не очень полезно: спать лучше в полной темноте и хотя бы за час до сна ни в какие гаджеты не заглядывать. Но тут есть еще одна опасность: вы не почистили зубы. Получается, заснули буквально с попкорном во рту. Разумеется, это скажется на здоровье зубов и десен.

Неряшливость