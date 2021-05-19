Картошка, клубника и еще десять продуктов, опасных для здоровья

1. Клубника

Более 98 процентов образцов – то есть практически все – дали положительный результат на пестициды. В одном из контейнеров каждая ягодка содержала по 22 разновидности этих ядов. Треть всех образцов – 10 и более видов сельскохозяйственных токсинов.

2. Шпинат

97 процентов всех образцов попались на ядах. В большей части шпината содержался перметрин – нейтротоксин, который используют, чтобы травить насекомых.

3. Нектарины

Около 94 процентов от всех исследованных образцов содержали не меньше двух видов пестицидов. А в одном набралось аж 15 ядовитых вариаций.

4. Яблоки

90 процентов всех яблок не прошли допинг-тест. В 80 случаях из 100 в яблоках нашли дифениламин, пестицид, запрещенный к использованию в Европе.