Картошка, клубника и еще десять продуктов, опасных для здоровья
Организация EWG каждый год исследует овощи, фрукты и зелень на наличие токсинов. В этом году в «ядовитом списке» есть немало всего, что мы по умолчанию считаем полезным.
Организация EWG каждый год исследует овощи, фрукты и зелень на наличие токсинов. В этом году в «ядовитом списке» есть немало всего, что мы по умолчанию считаем полезным.
«Как же я это все люблю и уважаю», – говорил герой пластилинового мультика «Падал прошлогодний снег». Так и мы каждое лето – глядя на первую клубнику, молодую редисочку, черешню, горы зелени на рынках. Разумеется, большая часть всего этого великолепия приехала к нам из-за границы. Соответствующие службы, конечно, проверяют ввозимые продукты на предмет безопасности. Но…
3. Нектарины
Около 94 процентов от всех исследованных образцов содержали не меньше двух видов пестицидов. А в одном набралось аж 15 ядовитых вариаций.
6. Персики
Это наши чемпионы. Более 99 процентов подопытных персиков содержат остатки пестицидов. В каждом в среднем содержится начинка из четырех разных ядов.
9. Помидоры
В одном из образцов привозных томатов обнаружили 15 различных токсинов. В среднем красненькие содержат порядка четырех ядов.
11. Сельдерей
12. Сладкий перец