Ср, 19.05.2021
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Картошка, клубника и еще десять продуктов, опасных для здоровья

Клубника - сильный аллерген. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Организация EWG каждый год исследует овощи, фрукты и зелень на наличие токсинов. В этом году в «ядовитом списке» есть немало всего, что мы по умолчанию считаем полезным.

«Как же я это все люблю и уважаю», – говорил герой пластилинового мультика «Падал прошлогодний снег». Так и мы каждое лето – глядя на первую клубнику, молодую редисочку, черешню, горы зелени на рынках. Разумеется, большая часть всего этого великолепия приехала к нам из-за границы. Соответствующие службы, конечно, проверяют ввозимые продукты на предмет безопасности. Но…

Американская некоммерческаяорганизация EWGпроверила сезонные овощи, фрукты и зелень на ядовитость. Получился «черный список» из 12 пунктов. Каждый – просто боль для сердца, изголодавшегося по летним лакомствам.
 
1. Клубника
Более 98 процентов образцов – то есть практически все – дали положительный результат на пестициды. В одном из контейнеров каждая ягодка содержала по 22 разновидности этих ядов. Треть всех образцов – 10 и более видов сельскохозяйственных токсинов.
 
2. Шпинат
97 процентов всех образцов попались на ядах. В большей части шпината содержался перметрин – нейтротоксин, который используют, чтобы травить насекомых.
 

3. Нектарины

Около 94 процентов от всех исследованных образцов содержали не меньше двух видов пестицидов. А в одном набралось аж 15 ядовитых вариаций.

4. Яблоки
90 процентов всех яблок не прошли допинг-тест. В 80 случаях из 100 в яблоках нашли дифениламин, пестицид, запрещенный к использованию в Европе.
 
5. Виноград
96 процентов исследуемых образцов дали позитивный результат на пестициды. В среднем каждая виноградинка содержит набор из пяти ядов.
 

6. Персики

Это наши чемпионы. Более 99 процентов подопытных персиков содержат остатки пестицидов. В каждом в среднем содержится начинка из четырех разных ядов.

7. Вишня и черешня
Ядовиты практически все образцы. Причем в трети образцов обнаружился ипродион, пестицид, который тоже запрещен в Европе, – предполагают, что он может провоцировать возникновение рака.
 
8. Груши
Груши оказались чемпионами по инсектицидам и фунгицидам. Более половины этих фруктов показали наличие пяти или более различных ядов.
 

9. Помидоры

В одном из образцов привозных томатов обнаружили 15 различных токсинов. В среднем красненькие содержат порядка четырех ядов.

 
10. Картофель
 
В картошке пестицидов оказалось очень много. В большинстве случаев это хлорпрофам, гербицид. В разрешенных дозах он неопасен, но если она превышена, могут быть и последствия для здоровья.
 

11. Сельдерей

Более 95 процентов образцов оказались токсичны. Теперь стоит подумать дважды, чего в сельдерее больше – пользы для фигуры или вреда для здоровья.
 

12. Сладкий перец

Почти 90 процентов перчиков заражены пестицидами. Исследователи оговариваются – концентрация ядовитых веществ в перце меньше, чем в других овощах и фруктах. Но вот сами пестициды более токсичны.
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