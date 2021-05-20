Чт, 20.05.2021
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Хороший тон: в чем ходить в офис летом

Офисный стиль. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Какие модные тенденции уместны в офисе?

Герой Мольера впал в восторг, узнав, что всю жизнь разговаривал прозой. Так, возможно, и многие из нас удивятся, обнаружив, что большую часть нашего современного гардероба составляют вещи в стиле кэжуал. Стиль кэжуал выручает нас всегда, когда нам не нужно соблюдать дресс-код. Если вы не идете на свадьбу, другое торжественное мероприятие или на работе вам не требуется строгий деловой костюм или униформа, кэжуал, или неформальная, будничная одежда, — это то, что выбирают 80% людей. Остальные, возможно, отдадут предпочтения стилю спортивному или романтическому, но сейчас не о них.

Чаще всего мы используем стиль кэжуал в повседневной жизни, когда собираемся на работу или встречаемся с подругами в кафе. Итак, поговорим, что носить этим летом, какие модные тренды сделают наш облик актуальным.
 
Нескучная полоска: носим в офис
 
В 1980-х годах за тонкой вертикальной полоской на темном фоне закрепилось название «банкирской». Строгость и презентабельность — первое, что характеризует ткань с таким рисунком. В этом году «банкирская» полоска пережила замечательное возвращение. Многие дизайнеры предлагают активно носить полоску летом.
 
 
Внимание: объем!
 

На пике популярности старые добрые брюки классического покроя с высокой посадкой. Прекрасный вариант на лето: они не сильно облегают. Больше воздуха! Что касается топов, то сегодня акцент делается на детали с новыми пропорциями. Да — укороченным курткам, блузам с объемными рукавами «летучая мышь» в сочетании с прямыми брюками, которые формируют более современный силуэт. Лаконичные полосатые платья перекликаются с воздушными блузками с пышными рукавами. Носите жакеты с акцентированной линией плеча для придания графичности образу.

Детали
 
 
Как всегда, дьявол в деталях. Чтобы не выглядеть как банковский клерк, смягчите образ более мягкими или необычными деталями. Именно они позволяют обозначить нотки делового костюма и не впасть в крайность. Строгие вещи словно обыгрываются новым прочтением. Обратите внимание на полосатые рубашки с застежкой на спине, на юбки асимметричного кроя, на вещи из денима, с рукавами XXL. Вступает в партию игра аксессуаров: шнуровки, вышивка, пояса.
 
Что касается обуви, прекрасно подойдут замшевые мокасины, кеды или босоножки на невысокой платформе.
 
 
Свитшот и бомбер: версия шик

Температура в офисе летом может варьироваться от «умеренно жарко» до «выключите уже этот кондиционер». Поэтому расположить на спинке офисного кресла жакет или свитшот, чтобы при необходимости ими воспользоваться, — вполне разумное решение. Но если жакет никаких вопросов не вызывает, то позволить себе вести переговоры с начальством в свитшоте оверсайз могут далеко не все.

 
Если же без свитшота вам жизнь не мила, выберите себе более нейтральную версию. Без капюшона или ультрамодных деталей. Однотонный розовый или серый, например, с воланом, добавит свежести и плиссированной юбке, и юбке-карандаш.
 
 
Бомбер — не просто куртка. Это «новый блейзер» наших дней. Оставим строгие черные для прохладных времен года. Летом отдадим предпочтение цветочным принтам, пастельным расцветкам, атласу или цветной сетке. Бомбер привносит остроту в деловой облик. При этом не добавляет строгости, как жакет. Бомбер прекрасно сочетается с белой рубашкой, брюками и туфлями «киттен-хил». Кто говорит, что деловая одежда должна быть скучной?
 
Футболки и топы в бельевом стиле
 
Трудно поспорить, что футболки с надписями — хит уже не первого сезона. Интернет предлагает нам самовыражаться, как только фантазия позволит: придумать свой слоган или позаимствовать чей-то готовый.
 
Тем не менее лучше избегать некорректных или провокационных надписей. Иначе вы рискуете и вовсе не добраться до офиса. Помните, в какую историю попал герой сериала Валерии Гай Германики «Краткий курс счастливой жизни»? Возможно, более разумно поступают те, кто предпочитает поэтические, литературные цитаты. Но стилисты все-таки советуют носить «говорящие» футболки в свободное от работы время.
 
Что касается топов в бельевом стиле и брюк на резинке свободного кроя, носить их на работу уместно лишь в том случае, если дополнить комплект строгим жакетом, свитером или рубашкой поверх топа. И будьте готовы не снимать этот второй слой весь день, как бы жарко ни было в помещении.

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