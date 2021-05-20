Хороший тон: в чем ходить в офис летом

Герой Мольера впал в восторг, узнав, что всю жизнь разговаривал прозой. Так, возможно, и многие из нас удивятся, обнаружив, что большую часть нашего современного гардероба составляют вещи в стиле кэжуал. Стиль кэжуал выручает нас всегда, когда нам не нужно соблюдать дресс-код. Если вы не идете на свадьбу, другое торжественное мероприятие или на работе вам не требуется строгий деловой костюм или униформа, кэжуал, или неформальная, будничная одежда, — это то, что выбирают 80% людей. Остальные, возможно, отдадут предпочтения стилю спортивному или романтическому, но сейчас не о них.

Чаще всего мы используем стиль кэжуал в повседневной жизни, когда собираемся на работу или встречаемся с подругами в кафе. Итак, поговорим, что носить этим летом, какие модные тренды сделают наш облик актуальным.