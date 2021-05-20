Хороший тон: в чем ходить в офис летом

Герой Мольера впал в восторг, узнав, что всю жизнь разговаривал прозой. Так, возможно, и многие из нас удивятся, обнаружив, что большую часть нашего современного гардероба составляют вещи в стиле кэжуал. Стиль кэжуал выручает нас всегда, когда нам не нужно соблюдать дресс-код. Если вы не идете на свадьбу, другое торжественное мероприятие или на работе вам не требуется строгий деловой костюм или униформа, кэжуал, или неформальная, будничная одежда, — это то, что выбирают 80% людей. Остальные, возможно, отдадут предпочтения стилю спортивному или романтическому, но сейчас не о них.
Чаще всего мы используем стиль кэжуал в повседневной жизни, когда собираемся на работу или встречаемся с подругами в кафе. Итак, поговорим, что носить этим летом, какие модные тренды сделают наш облик актуальным.
Нескучная полоска: носим в офис
В 1980-х годах за тонкой вертикальной полоской на темном фоне закрепилось название «банкирской». Строгость и презентабельность — первое, что характеризует ткань с таким рисунком. В этом году «банкирская» полоска пережила замечательное возвращение. Многие дизайнеры предлагают активно носить полоску летом.
Как всегда, дьявол в деталях. Чтобы не выглядеть как банковский клерк, смягчите образ более мягкими или необычными деталями. Именно они позволяют обозначить нотки делового костюма и не впасть в крайность. Строгие вещи словно обыгрываются новым прочтением. Обратите внимание на полосатые рубашки с застежкой на спине, на юбки асимметричного кроя, на вещи из денима, с рукавами XXL. Вступает в партию игра аксессуаров: шнуровки, вышивка, пояса.
Что касается обуви, прекрасно подойдут замшевые мокасины, кеды или босоножки на невысокой платформе.
Свитшот и бомбер: версия шик
Температура в офисе летом может варьироваться от «умеренно жарко» до «выключите уже этот кондиционер». Поэтому расположить на спинке офисного кресла жакет или свитшот, чтобы при необходимости ими воспользоваться, — вполне разумное решение. Но если жакет никаких вопросов не вызывает, то позволить себе вести переговоры с начальством в свитшоте оверсайз могут далеко не все.
Если же без свитшота вам жизнь не мила, выберите себе более нейтральную версию. Без капюшона или ультрамодных деталей. Однотонный розовый или серый, например, с воланом, добавит свежести и плиссированной юбке, и юбке-карандаш.
Бомбер — не просто куртка. Это «новый блейзер» наших дней. Оставим строгие черные для прохладных времен года. Летом отдадим предпочтение цветочным принтам, пастельным расцветкам, атласу или цветной сетке. Бомбер привносит остроту в деловой облик. При этом не добавляет строгости, как жакет. Бомбер прекрасно сочетается с белой рубашкой, брюками и туфлями «киттен-хил». Кто говорит, что деловая одежда должна быть скучной?
Футболки и топы в бельевом стиле
Трудно поспорить, что футболки с надписями — хит уже не первого сезона. Интернет предлагает нам самовыражаться, как только фантазия позволит: придумать свой слоган или позаимствовать чей-то готовый.
Тем не менее лучше избегать некорректных или провокационных надписей. Иначе вы рискуете и вовсе не добраться до офиса. Помните, в какую историю попал герой сериала Валерии Гай Германики «Краткий курс счастливой жизни»? Возможно, более разумно поступают те, кто предпочитает поэтические, литературные цитаты. Но стилисты все-таки советуют носить «говорящие» футболки в свободное от работы время.