Эксперты рассказали, в какое время не cтоит принимать душ
Три врача вынесли свой вердикт, пишет wday.ru.
Три врача вынесли свой вердикт, пишет wday.ru.
Привычки к купанию у людей сильно различаются. Это связано с работой и образом жизни, естественными ритмами нашего тела и основными личными предпочтениями. При этом оказывается, что есть плюсы и минусы, которые следует учитывать при купании в любое время дня, а душ нужно принимать, когда вы это считаете нужным.
Кстати
Факт: вечерний душ более полезен для вашего тела и, в частности, для кожи, чем утреннее ополаскивание. Каждый раз, когда мы принимаем душ перед сном, мы можем быть уверены в том, что не приносим с собой никаких микробов.
«Люди устроены так, чтобы избегать боли, будь то холодная вода или уплата налогов, — объяснил мне лицензированный психотерапевт
«Есть несколько преимуществ принятия душа в середине дня, — объяснил Калеб Бакке, эксперт по здоровью и благополучию в
Не важно, когда вы принимаете душ. Нужно не забывать об одном: после еды нужно подождать 30-50 минут, а уже потом со спокойной душой отправляться в ванную комнату.