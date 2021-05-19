Ср, 19.05.2021
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Эксперты рассказали, в какое время не cтоит принимать душ

Душ. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Три врача вынесли свой вердикт, пишет wday.ru.

Привычки к купанию у людей сильно различаются. Это связано с работой и образом жизни, естественными ритмами нашего тела и основными личными предпочтениями. При этом оказывается, что есть плюсы и минусы, которые следует учитывать при купании в любое время дня, а душ нужно принимать, когда вы это считаете нужным.

Кстати

Факт: вечерний душ более полезен для вашего тела и, в частности, для кожи, чем утреннее ополаскивание. Каждый раз, когда мы принимаем душ перед сном, мы можем быть уверены в том, что не приносим с собой никаких микробов.

 
«Считается, что вечерний душ лучше для здоровья вашей кожи по ряду причин, — объяснил врач-косметологРекха Тейлор. - При этом он удаляет из воздуха грязь, в том числе микробы, загрязнения и пыль, которые могут скапливаться в течение дня, а также пот, который накапливается. Принимая душ вечером, вы очищаете свою кожу перед сном, что позволяет ему правильно восстанавливаться в течение ночи».
 
 
Но!
Утренний душ тоже приносит пользу

«Люди устроены так, чтобы избегать боли, будь то холодная вода или уплата налогов, — объяснил мне лицензированный психотерапевтМайкл Сили. -Избегание боли может проявляться в прокрастинации, которая является одним из главных препятствий на пути к выполнению дел. Холодный душ может быть противоядием от прокрастинации. Он тренирует ваш мозг и дает хорошее самочувствие. Ежедневный холодный душ помогает уменьшить нерешительность, которую мы испытываем, когда сталкиваемся с трудными задачами».

Время суток, когда принятие душа менее эффективно

«Есть несколько преимуществ принятия душа в середине дня, — объяснил Калеб Бакке, эксперт по здоровью и благополучию вMaple Holistics. -Возможно, это именно то, что вам нужно, чтобы восстановить силы для остальной части дневных занятий, но с точки зрения гигиены это практически не имеет значения. У вас есть остаток дня, чтобы подвергнуть свою кожу и волосы воздействию загрязняющих веществ вокруг вас, прежде чем залезть в кровать и распространить микробы».

 
Откажитесь от еды перед принятием душа

Не важно, когда вы принимаете душ. Нужно не забывать об одном: после еды нужно подождать 30-50 минут, а уже потом со спокойной душой отправляться в ванную комнату.

Если у вас наполнен желудок, ваше тело начинает гипертермическое действие, а это может нарушить ваше пищеварение и привести к судорогам, боли в животе и изжоге.
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