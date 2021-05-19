Эксперты рассказали, в какое время не cтоит принимать душ

Привычки к купанию у людей сильно различаются. Это связано с работой и образом жизни, естественными ритмами нашего тела и основными личными предпочтениями. При этом оказывается, что есть плюсы и минусы, которые следует учитывать при купании в любое время дня, а душ нужно принимать, когда вы это считаете нужным.

Кстати

Факт: вечерний душ более полезен для вашего тела и, в частности, для кожи, чем утреннее ополаскивание. Каждый раз, когда мы принимаем душ перед сном, мы можем быть уверены в том, что не приносим с собой никаких микробов.