Ср, 19.05.2021
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Десять вещей, которые давно вышли из моды (а ты все равно их носишь)

Когда выбираешь одежду с хищным принтом, главное - не переборщить! Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

С наступлением нового сезона мода вносит в жизнь свои коррективы. Есть вещи, которые актуальны в любое время суток и года, обычно мы называем их «классика». Но не все предметы гардероба занимают такую позицию.

Неправильные джинсы

Самая любимая и часто встречаемая вещь в любом гардеробе. Что с ними не так? Ответ прост. Всегда в тренде были джинсы прямого кроя с завышенной талией. Остальная мода на них варьируется только временем, например, прошлый сезон — это «мамины» джинсы и джинсы-бананы.

Очень давно вышли из моды джинсы с низкой посадкой (вот уж чего надевать не нужно 100 %), а также рваные джинсы. Помнишь, как это было модно в 2000-е? Такие атрибуты в стиле ранней Бритни Спирс мало кому идут и являются показателем дурного тона. Если в твоем гардеробе имеется нечто похожее, то нужно непременно от этого избавляться.

Стразы

Красивы на паркете и невыносимы в жизни. Вообще стразы — атрибут сценического образа, ими украшают свои наряды артисты, гимнасты, танцоры и так далее. Страсть русских женщин ко всему суперблестящему началась в далеких 90-х и все никак не закончится. Любовь к «шику-блеску» — это чудесно, но только когда она в меру. Помни о том, что сиять в повседневной жизни нужно иначе. Блеск в твоих глазах намного ярче и дороже, он не идет ни в какое сравнение со стразами Swarovski.

Принты и узоры

С ними нужно быть очень аккуратными. Как правило, принт — самая часто меняющаяся деталь в модной индустрии, хотя существуют те, что неподвластны времени: клетка, полоска, хищный. Если ты не уверена в актуальности принта, лучше отдать предпочтение классическим. Но даже в этом случае будь осторожна и не переборщи.

Выбирай что-то одно принтовое или сделай несколько акцентов в виде аксессуаров. К примеру: пальто с хищным принтом + такой же пояс, а все остальное в одной цветовой гамме. Или, наоборот, все в одной цветовой гамме, а клатч + туфли с одним узором.

Приталенные рубашки

Рубашка — то, без чего практически невозможно представить деловой стиль на сегодняшний день. Однако если в твоем гардеробе много приталенных моделей, это повод отправиться на шопинг. Дело в том, что такие вещи сковывают движения, не совсем комфортны и давно вышли из моды. Отдай предпочтение просторным рубашкам мужского кроя и оверсайз, так ты будешь чувствовать себя комфортнее и увереннее.

Баска

Это правда, что она придает любой фигуре женственности. Однако предметы гардероба с этой деталью неактуальны уже много лет. Баска по душе некоторым представительницам закона и герцогиням, но это не повод включать ее в повседневный гардероб. Сейчас в тренде платья прямого и свободного кроя, а также платья-футляры.

Одежда из кружева

Изначально кружево использовалось при шитье женского туалета, далее для декорирования изделий, а после мы научились изготавливать цельные ткани и создавать из них наряды. Именно наряды — вечерние и свадебные, стоящие немалых денег. Десять лет назад кружево было модно. Сейчас на пике популярности сетка, но если ты питаешь особые чувства к нежному кружеву, побалуй себя изысканным кружевным бельем. Да, этого никто не увидит, но плюс к самооценке и сексуальности ты точно приобретешь.

Бельевой стиль

Нельзя сказать, что такой стиль уже не в моде. Мы продолжаем видеть на подиумах и в жизни пижамные костюмы и платья-комбинации. После карантина это стало особенно мило нашим сердцам — безусловный плюс в удобстве. Однако с топами из искусственного шелка следует расстаться. Под жакет или куртку лучше надевать что-то более удобное, натуральное и приятное к телу: трикотажный топ, боди или обычную футболку.

Что на голове, то и в голове

Резинки, заколки, ободки — незаменимые помощники девушек. Буквально в 2019 году были популярны большие жемчужные заколки и ободки с искусственными цветами. Но сейчас это ничуть не стильно и выглядит дешево. К той же категории относятся огромные плюшевые резинки, кажется, родом из 90-х.

Если у тебя возникла необходимость спрятать локоны или забрать волосы в хвост (пучок/косы), воспользуйся однотонными резинками, шпильками и ободками. Так ты будешь выглядеть изящно и современно, к тому же, нейтральные аксессуары для волос подходят к любому образу.

Туфли на шпильке с платформой

Такие туфли никак не покинут женский гардероб. Да, они позволяют быть выше и зрительно стройнее, но, поверь, легкости и грации они не добавляют. Такая обувь выглядит вульгарно и нагружает спину. Если любишь каблуки, выбирай модель с удобной колодкой на шпильке без платформы.

Колготки с блеском

Явление родом из СССР, которое уже давно должно было кануть в небытие. Но многие женщины и девушки по-прежнему отдают предпочтение «блестящим моделям». Такие колготки зрительно расширяют ноги, делают их короче и в целом портят лук. Поэтому обрати внимание на нейтральные и матовые модели.

В настоящий момент в тренде элегантный и благородный минимализм. Он проявляется во всем: в одежде, интерьере, макияже и архитектуре. Основные принципы минимализма — отсутствие декора и лишних деталей. Такая мода не требует работы со стилистом и проста в понимании, поэтому следовать ей особенно приятно.

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