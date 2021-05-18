Десять вещей, которые давно вышли из моды (а ты все равно их носишь)

Неправильные джинсы

Самая любимая и часто встречаемая вещь в любом гардеробе. Что с ними не так? Ответ прост. Всегда в тренде были джинсы прямого кроя с завышенной талией. Остальная мода на них варьируется только временем, например, прошлый сезон — это «мамины» джинсы и джинсы-бананы.

Очень давно вышли из моды джинсы с низкой посадкой (вот уж чего надевать не нужно 100 %), а также рваные джинсы. Помнишь, как это было модно в 2000-е? Такие атрибуты в стиле ранней Бритни Спирс мало кому идут и являются показателем дурного тона. Если в твоем гардеробе имеется нечто похожее, то нужно непременно от этого избавляться.

Стразы

Красивы на паркете и невыносимы в жизни. Вообще стразы — атрибут сценического образа, ими украшают свои наряды артисты, гимнасты, танцоры и так далее. Страсть русских женщин ко всему суперблестящему началась в далеких 90-х и все никак не закончится. Любовь к «шику-блеску» — это чудесно, но только когда она в меру. Помни о том, что сиять в повседневной жизни нужно иначе. Блеск в твоих глазах намного ярче и дороже, он не идет ни в какое сравнение со стразами Swarovski.

Принты и узоры

С ними нужно быть очень аккуратными. Как правило, принт — самая часто меняющаяся деталь в модной индустрии, хотя существуют те, что неподвластны времени: клетка, полоска, хищный. Если ты не уверена в актуальности принта, лучше отдать предпочтение классическим. Но даже в этом случае будь осторожна и не переборщи.

Выбирай что-то одно принтовое или сделай несколько акцентов в виде аксессуаров. К примеру: пальто с хищным принтом + такой же пояс, а все остальное в одной цветовой гамме. Или, наоборот, все в одной цветовой гамме, а клатч + туфли с одним узором.

Приталенные рубашки

Рубашка — то, без чего практически невозможно представить деловой стиль на сегодняшний день. Однако если в твоем гардеробе много приталенных моделей, это повод отправиться на шопинг. Дело в том, что такие вещи сковывают движения, не совсем комфортны и давно вышли из моды. Отдай предпочтение просторным рубашкам мужского кроя и оверсайз, так ты будешь чувствовать себя комфортнее и увереннее.

Баска

Это правда, что она придает любой фигуре женственности. Однако предметы гардероба с этой деталью неактуальны уже много лет. Баска по душе некоторым представительницам закона и герцогиням, но это не повод включать ее в повседневный гардероб. Сейчас в тренде платья прямого и свободного кроя, а также платья-футляры.

Одежда из кружева