В чем польза петрушки и как сохранить ее подольше свежей

Чем полезна петрушка

Хотите, чтобы ваши руки, ноги или пальцы никогда не ломались – ешьте петрушку! Столовая ложка этого продукта содержит половину суточной нормы витамина К. А он, в свою очередь, влияет на прочность наших костей. Ученые доказали, что люди, которые употребляют петрушку, на 22 процента уменьшают себе риск переломов.

"Особенно полезна петрушка для женщин. Когда мы употребляем эту зелень, конечно же, омолаживаемся. Она содержит большое количество витаминов, в том числе витамины А, Е и С, а также фолиевую кислоту", – отметила диетолог и генетик Людмила Гончарова.

Сколько и как нужно употреблять петрушки

За раз можно съедать до 100 граммов этой зелени. Желательно с рыбой, яйцами или овощным рагу. А еще петрушку можно употреблять вместо лимона.

"В лимоне содержатся кислоты, которые могут раздражать вашу слизистую, вызывать аллергические реакции. Зачем так рисковать, когда есть петрушка как вариант", – советует эксперт.

А чаи из петрушки могут уменьшать отеки, поскольку имеют способность выводить лишнюю жидкость из организма. Для приготовления такого чая нужны только вода (1,5 л) и петрушка (100 г). Воду вскипятить, петрушку промыть обрезать стебли и измельчить зелень. Хорошо перемять петрушку, чтобы она пустила сок, и проварить несколько минут. Дать настояться в течение 15-20 минут. К напитку можно добавить мед, корень имбиря, лимон. А пить такой настой лучше натощак в течение двух недель.

Как сохранить петрушку подольше свежей

Чтобы петрушка как можно дольше простояла свежей в холодильнике, поместите ее в стакан с водой и время от времени перебирайте, выбрасывая пожелтевшие листья.

В магазинах этой кудрявой красавицы уже полно. Правда, стоит она до 18 гривен за пучок. На рынках цены более привлекательные – 12-15 грн за 100 г.



