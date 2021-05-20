Поворот не туда: почему ты влюбляешься в мужчин, с которыми тебе не по пути, и как это исправить

«Ну а что ты хотела, ты все время выбираешь не тех мужчин», — говорят подружки. И такое действительно бывает, когда ты поступательно, словно следуя отработанному сценарию, влюбляешься исключительно в тех, с кем тебе точно не по пути. Сама выбираешь отношения, обреченные на провал. А потом удивляешься, почему не срослось.
Есть несколько причин, по которым это может происходить. «Лиза» разбиралась с каждой чуть подробнее.
Психологи неслучайно говорят, чтовсе идет из детства. Эта история — в том числе. Если ты росла без отца, если твои родители в разводе или если у тебя с отцом просто всегда были плохие/никакие отношения, это обязательно повлияло на твои взаимодействия с мужчинами во взрослом возрасте. Ты привыкла к мысли, что любовь нужно заслужить. А заслуживать ее можно только у тех, кто просто так тебе ее дать не готов. Отсюда выбор мужчин, которым ты не особенно нравишься или которые тебя не очень ценят. Отсюда же отношения с ними, которые, даже если они начинаются, в конечном итоге обязательно закончатся разочарованием.
Что делать: поработать с психологом и навсегда отпустить мысль о том, что любовь можно заработать.
Точно так же на выбор неподходящих мужчин могут влиятьвнутренние комплексы. Например, если ты не считаешь себя красивой или достойной того, кто будет любить, ценить и уважать тебя, ты ставишь себе сложные цели в виде людей, которые не очень-то настроены на отношения. Начинается квест по завоеванию и удержанию с множеством негативных эмоций, которые не приносят радости ни тебе, ни ему. А дальше все, конечно, заканчивается — ты выходишь из отношений опустошенной, абсолютно не готовой к следующим, но сразу же находишь новую «жертву», чтобы доказать себе, что чего-то стоишь.
Что делать: записаться на танцы или йогу и прежде всего влюбиться в себя.
А, возможно, всему виной прошлые неудачные отношения инепроработанные травмы. Такое часто бывает после абьюзеров, которые методично доказывают женщине, что кроме них она больше никому не нужна. Точно так же, как нужно сто раз назвать кого-то поросенком, чтобы он захрюкал, ты начинаешь верить в это и держаться за мужчину как за свой последний шанс на счастье. А когда эти отношения все-таки завершаются, ты, наполненная комплексами (см. пункт выше), которых у тебя раньше не было, начинаешь искать человека с похожими на бывшего характеристиками личности. Потому что раз с тем хоть что-то да получилось, есть вероятность, что получится и с этим. Нужно ли говорить, что так в твоей жизни появляются мужчины, с которыми тебе не то что не по пути, а на самолеты в разные стороны света.
Что делать: перестать сравнивать всех с бывшим и поверить в то, что ты достойна всего.
Наконец, ты можешь простоподсознательно не хотеть отношений. С психологической точки зрения это самый простой и самый сложный вариант одновременно. Простой потому, что от неправильных мужчин ты страдаешь только на публику, но на самом деле внутри тебе в статусе «женщины, которой опять не повезло» весьма комфортно. У тебя же работа, дом, увлечения, собаки — тебе просто не до того и ни к чему серьезному ты сейчас не готова. А сложный потому, что признаться себе в этом проблематично. Но если ты справишься и честно скажешь «да, я просто не хочу отношений, поэтому все мои мужчины какие-то неподходящие», жить, вот увидишь, сразу станет проще.
Что делать: принять себя такой какая есть и получать от жизни удовольствие.
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