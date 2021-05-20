Поворот не туда: почему ты влюбляешься в мужчин, с которыми тебе не по пути, и как это исправить

«Ну а что ты хотела, ты все время выбираешь не тех мужчин», — говорят подружки. И такое действительно бывает, когда ты поступательно, словно следуя отработанному сценарию, влюбляешься исключительно в тех, с кем тебе точно не по пути. Сама выбираешь отношения, обреченные на провал. А потом удивляешься, почему не срослось.

Есть несколько причин, по которым это может происходить. «Лиза» разбиралась с каждой чуть подробнее.

Образ отца

Психологи неслучайно говорят, что все идет из детства . Эта история — в том числе. Если ты росла без отца, если твои родители в разводе или если у тебя с отцом просто всегда были плохие/никакие отношения, это обязательно повлияло на твои взаимодействия с мужчинами во взрослом возрасте. Ты привыкла к мысли, что любовь нужно заслужить. А заслуживать ее можно только у тех, кто просто так тебе ее дать не готов. Отсюда выбор мужчин, которым ты не особенно нравишься или которые тебя не очень ценят. Отсюда же отношения с ними, которые, даже если они начинаются, в конечном итоге обязательно закончатся разочарованием.

Что делать: поработать с психологом и навсегда отпустить мысль о том, что любовь можно заработать.

Комплексы

Точно так же на выбор неподходящих мужчин могут влиять внутренние комплексы . Например, если ты не считаешь себя красивой или достойной того, кто будет любить, ценить и уважать тебя, ты ставишь себе сложные цели в виде людей, которые не очень-то настроены на отношения. Начинается квест по завоеванию и удержанию с множеством негативных эмоций, которые не приносят радости ни тебе, ни ему. А дальше все, конечно, заканчивается — ты выходишь из отношений опустошенной, абсолютно не готовой к следующим, но сразу же находишь новую «жертву», чтобы доказать себе, что чего-то стоишь.

Что делать: записаться на танцы или йогу и прежде всего влюбиться в себя.

Прошлые отношения

А, возможно, всему виной прошлые неудачные отношения и непроработанные травмы . Такое часто бывает после абьюзеров, которые методично доказывают женщине, что кроме них она больше никому не нужна. Точно так же, как нужно сто раз назвать кого-то поросенком, чтобы он захрюкал, ты начинаешь верить в это и держаться за мужчину как за свой последний шанс на счастье. А когда эти отношения все-таки завершаются, ты, наполненная комплексами (см. пункт выше), которых у тебя раньше не было, начинаешь искать человека с похожими на бывшего характеристиками личности. Потому что раз с тем хоть что-то да получилось, есть вероятность, что получится и с этим. Нужно ли говорить, что так в твоей жизни появляются мужчины, с которыми тебе не то что не по пути, а на самолеты в разные стороны света.

Что делать: перестать сравнивать всех с бывшим и поверить в то, что ты достойна всего.

Жажда свободы

Наконец, ты можешь просто подсознательно не хотеть отношений . С психологической точки зрения это самый простой и самый сложный вариант одновременно. Простой потому, что от неправильных мужчин ты страдаешь только на публику, но на самом деле внутри тебе в статусе «женщины, которой опять не повезло» весьма комфортно. У тебя же работа, дом, увлечения, собаки — тебе просто не до того и ни к чему серьезному ты сейчас не готова. А сложный потому, что признаться себе в этом проблематично. Но если ты справишься и честно скажешь «да, я просто не хочу отношений, поэтому все мои мужчины какие-то неподходящие», жить, вот увидишь, сразу станет проще.

Что делать: принять себя такой какая есть и получать от жизни удовольствие.



