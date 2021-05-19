КОСТЮМ ДЛЯ СЦЕНЫ ШИЛА МАМА ⟩ Участница «Евровидения-2021» Манижа пришла на свидание к возлюбленному без накладных ягодиц

Кто бы мог подумать, что про певицу Манижу Сангин, создающую современную этно-музыку, будут говорить и в Кремле, и в Совете Федерации, и даже в Следственном комитете России? Невероятно, но факт: простая, открытая и добродушная девушка, родившаяся в Душанбе, вдруг не угодила огромному количеству людей, которые шлют ей проклятия в соцсетях.

Любая другая на ее месте давно бы сломалась, закрылась и отказалась представлять Россию на «Евровидении», финал которого состоится 22 мая в Роттердаме. Но Манижа пережила войну, уход отца из семьи, травлю по национальному признаку и еще много чего, что позволило стать ей куда сильнее, чем обычные хрупкие девушки, — она стала русской женщиной, о чем и поет в песне Russian Woman, которую привезла в Роттердам.

Охраны нет, страха — тоже

— Манижа, главный вопрос, который волнует нас после угроз в ваш адрес: что с безопасностью? Охрана у вас есть?

— Может, и не стоит об этом говорить, чтобы никого не провоцировать, но до сих пор нет (смеется). Я думала об охране, но потом приняла ситуацию, в которую попала. И теперь страха нет. Если ко мне подходят на улице фотографироваться, с радостью это делаю, не прячусь.

— Не так давно Наргиз Закирова, финалистка шоу «Голос», подала в суд на подписчика, порочащего ее честь. Не было желания сделать то же самое? Чтобы другим неповадно было.

— Таких случаев, чтобы я могла обвинить человека в клевете или других нарушениях закона, пока не было. Но в целом считаю, что буллинг в Cети должен контролироваться. Некоторым людям кажется, что грубые оскорбления или клевета, порочащие честь артиста, останутся только в комментариях и никто за это не ответит. Это не так. Важно знать свои права и отстаивать их — такие примеры есть.

— Агрессивные жесты в ваш адрес были? Подбежали, попытались облить зеленкой, например…

— Слава богу, нет. Были другие странные вещи. Посты с фейковых аккаунтов, где на фоне свастик, черепов или коммунистических символов люди отмечали меня и писали дикие вещи. Это очень неприятно. Никто не может быть готов к такому. Но, с другой стороны, за время подготовки к «Евровидению» у меня выросла огромная броня. И защитная стена в виде большого числа людей, что ежеминутно меня поддерживают.

— Неужели не было момента, когда бы вы дали слабину и написали маме: «Все, больше не могу, отказываемся от «Евровидения»?