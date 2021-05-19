От вульгарности до покорности: что мужчины разных знаков Зодиака терпеть не могут в женщинах

Овен

Этот мужчина не заинтересуется женщиной, которая не заботится о себе. Ты можешь сколько угодно выглядеть хорошей домохозяйкой, заботливой мамой и быть успешной на работе. Но мужчина-Овен видит, когда ты не заботишься о своих базовых потребностях и теряет интерес. Он будет думать, раз ты не заботишься о себе, значит, твои потребности не так уж и важны.

Телец

Для Тельцов важна надежность в партнерше. Если ты привыкла к непредсказуемым поступкам, то вряд ли сможешь ужиться с этим знаком. Излишняя эмоциональность и хаотичность движений раздражают Тельца. Он не станет терпеть сложный характер и пытаться выстроить отношения, а займётся поиском новой избранницы.

Близнецы

Если ты собралась на первую встречу с представителем этого знака, то не забудь быть естественной и настоящей. Такой мужчина не потерпит притворства ни в чем. Начиная от внешнего вида и заканчивая внутренним содержанием. Также лучше отказаться от красной помады, этот воздушный знак воспринимает цвет, не как сексуальный элемент, а как раздражающий фактор.

Рак

Для представителей этого знака нет ничего провокационней, как фраза: «А я тебе говорила». Если даже твое мнение верное, то Рак не с трудом примет его. Зачастую представители этого знака очень болезненно воспринимают свои проигрыши. В том числе и в споре. Для них это сравни оскорблению.

Лев

С Львом жизнь не покажется сахаром. С таким мужчиной нужно быть готовой, делать постоянные комплименты и уделять внимание его внешнему виду. А также Львам не подходят неуверенные и закомплексованные в себе девушки.

Дева

Педантичные Девы не потерпят беспорядка, начиная от внешнего вида девушки, заканчивая своим жильём. Только ухоженная и аккуратная особа сможет заинтересовать представителя этого знака.

Весы

Такой мужчина не потерпит слабость и покорность девушки. Он будет раздражаться каждый раз, если ты будешь проявлять слабость и нерешительность в поступках. Постоянные согласия с его действиями и провокациями, приведут к потере интереса со стороны мужчины.

Скорпион

Такой мужчина в первую очередь обратит внимание на то, как ты готовишь. Не потерпит однообразия в еде. Блюда должны быть изысканные и подаваться в красивой посуде. Так ты точно заслужишь внимание Скорпиона.

Стрельцы

Не потерпит слишком спокойную девушку, которая не готова к экспериментам. Рядом с импульсивным Стрельцом должна быть лёгкая на подъём и активная избранница, готовая поддержать во всех начинаниях.

Козерог

Козерог не потерпит вульгарность и откровенные наряды. Мужчины этого знака воспринимают такую девушку как легкодоступную и не рассматривают ее в качестве будущей жены. Если ты привыкла к облегающим платьям и мини-юбкам, то придется убрать их из гардероба, чтобы завоевать сердце Козерога.

Водолей

Консервативная и скучная женщина никогда не найдет себе место рядом с Водолеем. Внимание такого мужчины привлечет яркая и сексуальная особа. Он оценит тебя по достоинству, если в обществе его друзей проявишь свою общительность и обаяние.

Рыбы

Если ты сосредоточена только на себе любимой, то вряд ли найдешь место в жизни мужчины-Рыбы. Представитель этого знака ценит внимание и заботу. Он не потерпит девушку, которая категорична в своих решениях, привыкла недоговаривать и врать по поводу и без.



