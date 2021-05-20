Чт, 20.05.2021
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Семь сигналов того, что вы ему нравитесь

Если он дарит мне цветы, значит ли это, что я ему нравлюсь? Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Мужчины — существа загадочные, зачастую предпочитающие скрывать свои чувства. Женщинам приходится ломать голову над вопросом «Как он ко мне относится?» и делать выводы, полагаясь на интуицию. Но одной интуиции недостаточно…

Настоящий мужчина должен владеть собой и быть образцом невозмутимости. Этим стереотипом пользуется достаточно большое количество представителей сильной половины человечества для того, чтобы пробудить женское любопытство.

«Нравлюсь или нет?» — ответ на этот вопрос стоит искать не только в его словах. Язык тела гораздо правдивее слов (если только ваш «объект» не профессиональный актер). Контролировать речь гораздо проще и привычнее, нежели отслеживать собственные жесты и телодвижения. Так что, если хотите знать, интересны ли вы мужчине, не забывайте следить не только за его высказываниями в ваш адрес, но и за тем, как он себя ведет, тогда полученная картина будет более достоверной. Чтобы получить от советов максимальную пользу, обязательно учитывайте общий контекст ситуации, советует wday.ru.

Не переживайте, если научитесь «читать» на языке тела не сразу! Мужчинам тоже приходится нелегко — во время разговора вы можете элементарно переживать из-за того, что не успели припудрить нос, а он выдвинет два десятка версий, почему вы так «странно» себя ведете и нервничаете, и сам же успеет их опровергнуть. Но будьте внимательны к мелочам, развивайте наблюдательность, итак:

  • Сигнал «Может быть». Если на совещании во время вашего выступления он начинает теребить галстук, воротник, дотрагивается до шеи или касается волос, а носок ноги повернут в вашу сторону, то вы ему явно интересны. Но этот интерес может не иметь никакой сексуальной подоплеки. Возможно, его привлекает исключительно то, о чем вы говорите.

  • Сигнал «Я не вру» . Если во время беседы мужчина не прячет ладони, а наоборот, демонстрирует их и поднимает вверх — скорее всего, он говорит искренне.

  • Сигнал «Хочу быть ближе». Расстояния, на которые мы готовы подпустить к себе людей, варьируются в зависимости от того, в какой местности мы выросли (у городских жителей любые дистанции меньше, чем у деревенских.)

    Классическая «общественная» дистанция составляет около 3,5 м. и больше; деловая от 1,5м до 3,5м; дружеская — от 0,75м до 1,5 м; и более близкая — интимная. Если собеседник старается приблизиться к вам, значит хочет быть ближе не только в прямом смысле слова.

    Некоторые не любят «кавалеристских» наскоков и подбираются постепенно. Сначала разворачиваются телом в вашу сторону, затем наклоняются поближе, и только потом перемещаются в пространстве.

  • Сигнал «Так бы и обнял…» Если мужчина общаясь с вами одновременно раскинул руки (оперся на перила лестницы или спинку стула) — это скрытый символ объятий.

  • Сигнал «Ты мне симпатична». Его прикосновения могут рассказать о многом. 1) Если при рукопожатии его ладонь поворачивается вверх, он готов вам подчиняться. 2) «Перчатка» — когда две его ладони обхватывают одну ладонь, выражает искренность и дружелюбие. 3) Если мужчина касается вашей руки или локтя — это проявление симпатии.

  • Сигнал «Хочу понравиться». Мужчина начинает прихорашиваться при виде женщины, которая ему нравится, примерно так, как делают это животные в период брачных игр. Он приводит себя в порядок «с головы до пят» — вдруг вспоминает о том, что нужно причесаться, стряхнуть пылинки с плеча, выпрямиться, втянуть живот, поправить рукава и так далее.

  • Сигнал «Хочу тебя». Руки на бедрах, когда мужчина стоит, вытянутые ноги, когда он сидит, и, наконец, большие пальцы рук, заложенные за ремень — все эти позы служат только для того, чтобы продемонстрировать женщине собственную сексуальную привлекательность и привлечь внимание к области гениталий.

  • Сигнал «Мне ничего не надо!» Его указательный палец прикасается к носу, остальные прикрывают рот — он вам не верит и не желает откровенничать.

  • Сигнал «Хочу сбежать». Если же в плюс к сигналу «Не верю» он теребит ухо или потирает какие-то другие части лица, то откровенно тяготиться вашим разговором и думает о том, как бы поскорее его закончить и исчезнуть.

  • Сигнал «Вы мне не интересны». Если он предпочитает держаться на «пионерском» расстоянии, в разговоре наклоняется в противоположную сторону или разговаривает несколько отвернувшись — увы, вы этому человеку не особо интересны, если не сказать больше.

  • Сигнал «Мне и без вас хорошо». Вялое, слабое рукопожатие говорит о том, что он не желает сокращать дистанцию.

    К настораживающим, но не пугающим можно отнести следующие действия: он убирает руки в карманы, прячет ладони, скрещивает ноги или руки, прячет ноги под стул. Подобное поведение можно трактовать по-разному, в зависимости от ситуации.

Как прочесть правду по глазам

  • Взгляд вверх и вправо — представляет что-то из того, что видел раньше.

  • Взгляд вверх и влево — фантазирует или врет.

  • Взгляд «по горизонтали» влево — вспоминает то, что когда-то слышал.

  • Взгляд «по горизонтали» вправо — думает, что соврать, как построить фразу.

  • Взгляд вниз вправо — находится в переживаниях, чувствах, эмоциях..

  • Взгляд вниз влево — ведет диалог с самим собой.

  • Долгий взгляд в вашу сторону — свидетельствует об искренности его намерений.

  • Расширенные зрачки — верный признак страсти, если мужчина не пил, не принимал наркотиков и не находится в помещении с плохим освещением.

  • «Блуждающий взгляд»+ подпирающая голову рука — ему скучно.

  • Его глаза направлены в центр вашего лба или на переносицу — деловой взгляд.

  • Частые движения его глаз по траектории «глаза-рот» — дружеский взгляд.

  • Скользящий взгляд с глаз и ниже по всему телу, а потом обратно — взгляд интимный.


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