Семь сигналов того, что вы ему нравитесь

Сигнал «Может быть». Если на совещании во время вашего выступления он начинает теребить галстук, воротник, дотрагивается до шеи или касается волос, а носок ноги повернут в вашу сторону, то вы ему явно интересны. Но этот интерес может не иметь никакой сексуальной подоплеки. Возможно, его привлекает исключительно то, о чем вы говорите.

Сигнал «Я не вру» . Если во время беседы мужчина не прячет ладони, а наоборот, демонстрирует их и поднимает вверх — скорее всего, он говорит искренне.

Сигнал «Хочу быть ближе». Расстояния, на которые мы готовы подпустить к себе людей, варьируются в зависимости от того, в какой местности мы выросли (у городских жителей любые дистанции меньше, чем у деревенских.) Классическая «общественная» дистанция составляет около 3,5 м. и больше; деловая от 1,5м до 3,5м; дружеская — от 0,75м до 1,5 м; и более близкая — интимная. Если собеседник старается приблизиться к вам, значит хочет быть ближе не только в прямом смысле слова. Некоторые не любят «кавалеристских» наскоков и подбираются постепенно. Сначала разворачиваются телом в вашу сторону, затем наклоняются поближе, и только потом перемещаются в пространстве.

Сигнал «Так бы и обнял…» Если мужчина общаясь с вами одновременно раскинул руки (оперся на перила лестницы или спинку стула) — это скрытый символ объятий.

Сигнал «Ты мне симпатична». Его прикосновения могут рассказать о многом. 1) Если при рукопожатии его ладонь поворачивается вверх, он готов вам подчиняться. 2) «Перчатка» — когда две его ладони обхватывают одну ладонь, выражает искренность и дружелюбие. 3) Если мужчина касается вашей руки или локтя — это проявление симпатии.

Сигнал «Хочу понравиться». Мужчина начинает прихорашиваться при виде женщины, которая ему нравится, примерно так, как делают это животные в период брачных игр. Он приводит себя в порядок «с головы до пят» — вдруг вспоминает о том, что нужно причесаться, стряхнуть пылинки с плеча, выпрямиться, втянуть живот, поправить рукава и так далее.

Сигнал «Хочу тебя». Руки на бедрах, когда мужчина стоит, вытянутые ноги, когда он сидит, и, наконец, большие пальцы рук, заложенные за ремень — все эти позы служат только для того, чтобы продемонстрировать женщине собственную сексуальную привлекательность и привлечь внимание к области гениталий.

Сигнал «Мне ничего не надо!» Его указательный палец прикасается к носу, остальные прикрывают рот — он вам не верит и не желает откровенничать.

Сигнал «Хочу сбежать». Если же в плюс к сигналу «Не верю» он теребит ухо или потирает какие-то другие части лица, то откровенно тяготиться вашим разговором и думает о том, как бы поскорее его закончить и исчезнуть.

Сигнал «Вы мне не интересны». Если он предпочитает держаться на «пионерском» расстоянии, в разговоре наклоняется в противоположную сторону или разговаривает несколько отвернувшись — увы, вы этому человеку не особо интересны, если не сказать больше.