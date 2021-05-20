Буйство красок и ностальгия по 70-м: эстонский дизайнер Тийна Талумеэс предлагает приправить жизнь яркими платьями

Тийна фанат разумного и долгосрочного потребления. Хотя офисные и вечерние платья уже год в коллекциях Талумеэс заменены на удобные из вискозы или хлопка, акценты не изменились - каждый предмет одежды выполнен из тщательно подобранной ткани, а крой, конечно же, безупречный.

Основное внимание уделяется комфорту. Ткани дышащие, легкие, стираются в машинке. Кисея, пикет, шелковый атлас, шерстяной трикотаж и шерстяной креп - вот те вещи, которые в нашем летнем климате выполняют все необходимые функции, то есть позволят телу дышать в жаркую погоду и согревают прохладными летними вечерами у моря.

Tiina Talumees - это модный бренд, цель которого никогда не заключалась в том, чтобы выиграть ценовую битву за клиента или заполнить вешалки в магазинах непонятно чем. Тийна очень хочет, чтобы ее творения носились долго, а ценность нарядов со временем только росла.

Собственно, как считает дизайнер, убеждения и потребности людей значительно изменились с годами. Содержание имеет большее значение, чем внешний вид. Эпоха эмоционального и бесконтрольного потребления закончилась, и решения о покупке одежды принимаются на основе принципа жизненной необходимости. Полностью поменялись и роли: если раньше мы прислушивались к тому, что говорит дизайнер, то теперь модные дома внимают покупателям. И это правильно, потому что именно так рождается одежда, которая действительно нужна.

Наслаждайтесь и вы новыми нарядfми!



