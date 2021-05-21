Как похудеть с помощью молодого картофеля?

Во время картофельной диеты можно есть мясо курицы, индейки, кролика – до 150 г, однако его лучше сочетать с приемом свежих овощей.

Если вам нужно за день выпить около 2 л воды, не стоит пить за раз по 400-500 мл. Оптимальное употребление воды за один прием – 200 мл, пишет Ivona.bigmir.net.