Пт, 21.05.2021
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Как похудеть с помощью молодого картофеля?

Молодой картофель. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

А вы знали, что молодой картофель содержит в разы меньше крахмала? Потому не упускайте шанс и побалуйте себя любимым блюдом без вреда для фигуры.

Молодой картофель содержит большое количество растительного белка, который не перерабатывается в жиры.

Главное достоинство молодого картофеля – содержание 70 ккал на 100 г продукта.

Вот почему похудение с помощью молодого картофеля - эффективно.

Идеальный вариант меню для похудения:

  • Отварите 800 г картофеля, разделите на 3-4 порции.
  • Употребляйте картофель со свежими овощами – луком, огурцами, капустой, редисом, помидорами. Свежие овощи употребляйте тем, как есть картофель.
  • В течение дня вы можете делать перекусы курагой (3-4 шт.), орехами (до 30 г) и фруктами (в первой половине дня).

Во время картофельной диеты можно есть мясо курицы, индейки, кролика – до 150 г, однако его лучше сочетать с приемом свежих овощей.

  • На полдник можно съесть 150 г творога либо творожной запеканки. Не забывайте и о водном балансе. Пейте воду из расчета 30 мл на 1 кг веса.

Если вам нужно за день выпить около 2 л воды, не стоит пить за раз по 400-500 мл. Оптимальное употребление воды за один прием – 200 мл, пишет Ivona.bigmir.net.


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