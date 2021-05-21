Как похудеть с помощью молодого картофеля?
А вы знали, что молодой картофель содержит в разы меньше крахмала? Потому не упускайте шанс и побалуйте себя любимым блюдом без вреда для фигуры.
А вы знали, что молодой картофель содержит в разы меньше крахмала? Потому не упускайте шанс и побалуйте себя любимым блюдом без вреда для фигуры.
Молодой картофель содержит большое количество растительного белка, который не перерабатывается в жиры.
Главное достоинство молодого картофеля – содержание 70 ккал на 100 г продукта.
Вот почему похудение с помощью молодого картофеля - эффективно.
Идеальный вариант меню для похудения:
Во время картофельной диеты можно есть мясо курицы, индейки, кролика – до 150 г, однако его лучше сочетать с приемом свежих овощей.
Если вам нужно за день выпить около 2 л воды, не стоит пить за раз по 400-500 мл. Оптимальное употребление воды за один прием – 200 мл, пишет Ivona.bigmir.net.