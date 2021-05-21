Певице Шер — 75 лет: в чем секрет молодости и красоты поп-звезды?

И так, Шер продолжает эпатировать публику. В 2017-м певица появилась в откровенном наряде во время выступления на Billboard Music Awards. Но исполнительница хита Believe славится не только смелостью, но и неугасающей молодость.

70-е не загубили

В те годы в США был расцвет диско и клубной культуры. Тогда Шер только начинала карьеру в шоу-бизнесе в составе дуэта «Сонни и Шер», который создала вместе с первым мужем Сонни Боно. Певица, как и многие ее знаменитые коллеги, была частой гостьей культового Studio 54, где царили свободные нравы. За дверями ночного клуба было нормой много выпивать и употреблять запрещенные вещества. Многие звезды, молодость которых прошла в ту эпоху, так и не смогли отказаться от спиртного и наркотиков.

Happy birthday to the iconic Cher ! https://t.co/xFbiRoHLsV — Vogue.fr (@VogueParis) May 20, 2021

В одном из интервью Шер призналась, что алкоголь и наркотики — не для нее. Запрещенными веществами она никогда не баловалась, а выпивку вообще вычеркнула из своей жизни. Певица не пьет даже вино. Поп-звезда когда-то курила, но тоже бросила вредную привычку. В интервью журналу Closer в 2013-м она четко обозначила свою позицию: «Есть вещи, которые мне не нравятся, нездоровые, такие как наркотики и выпивка. Поэтому я никогда не увлекалась ими с самого начала. Некоторое время я курила сигареты».

Серфинг после 50 лет

Один из главных секретов стройности Шер — движение и спорт. В молодости певица была очень активной и не могла усидеть на месте. Когда-то она занималась спортивной ходьбой, большим теннисом и бегала. Сейчас 75-летняя Шер постоянный посетитель тренажерного зала. Поп-звезда может заниматься на тренажерах по пять раз в неделю, а в планке стоит пять минут, рассказала она в интервью журналу HELLO!

LONDON, ENGLAND - OCTOBER 20: Cher performing at O2 Arena on October 20, 2019 in London, England.CAP/MAR©MAR/Capital Pictures ФОТО: Martin Harris/Capital Pictures/MAR/Capital Pictures

Самый любимый вид спорта Шер — серфинг. Она занялась им чуть больше 20 лет назад. Певица призналась, что жалеет о том, что не увлеклась им раньше. Чаще всего Шер рассекает волны на доске на Гавайях, пишет портал 5-tv.ru.

На «ты» с правильным питанием

Сбалансированное и качественное питание — один из пазлов молодости и бодрости духа Шер. Певица придерживается вегетарианства: в ее тарелке вы вряд ли увидите хоть какой-нибудь кусочек мяса. Она отказалась от любых сыров и молочных продуктов в целом, так как считает, что эти продукты — злейшие враги фигуры из-за жиров и холестерина. Эти продукты не дают ей энергии, а наоборот, делают вялой и мешают контролировать вес, рассказал Шер в книге «Cher Forever Fit: The Lifetime Plan for Health, Fitness, and Beauty».

Cher speaks onstage for the 2020 Billboard Music Awards broadcast on October 14, 2020 at the Dolby Theatre in Los Angeles, California, U.S. Christopher Polk/NBC/Handout via REUTERS EDITORIAL USE ONLY. NO RESALES. NO ARCHIVES. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MUST BE USED TOGETHER WITH COVERAGE OF 2020 BILLBOARD AWARDS BROADCAST. ФОТО: NBC/Via REUTERS

В рационе поп-звезды присутствует бурый рис, бобовые культуры и паста. Она очень любит фрукты и овощи, старается есть их как можно чаще. Больше всего по вкусу Шер приходятся папайя, нектарины и бананы.

Уходовая косметика от мэтров индустрии

О пластических операциях Шер говорить не любит. Общественность полагает, что они были. Но одной пластической хирургией молод не будешь! Певица поддерживает упругость кожи с помощью лучших косметологов и брендов косметики.

Шер и ее ассистент. ФОТО: TANG CHHIN SOTHY/AFP

В уходе ей помогает подруга и немецкий врач эстетической медицины Барбара Штурм, которая выпускает одноименную косметику. Для знаменитостей доктор делает эксклюзивные крема на основе плазмы крови самих звездных клиентов. На полочке в ванной Шер стоят лосьон и крем для области вокруг глаз, которые Штурм изготовила лично для нее.



