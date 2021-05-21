Певице Шер — 75 лет: в чем секрет молодости и красоты поп-звезды?

Вчера, 20 мая, певице Шер исполнилось 75 лет! Она стала поп-звездой еще в 70-х и уже тогда прославилась откровенными сценическими образами, смелыми выступлениями и громкими высказываниями. За 50 лет ничего не изменилось! А главное, она остается по сей день красоткой. В чем же ее секрет?
И так, Шер продолжает эпатировать публику. В 2017-м певица появилась в откровенном наряде во время выступления на Billboard Music Awards. Но исполнительница хита Believe славится не только смелостью, но и неугасающей молодость.
70-е не загубили
В те годы в США был расцвет диско и клубной культуры. Тогда Шер только начинала карьеру в шоу-бизнесе в составе дуэта «Сонни и Шер», который создала вместе с первым мужем Сонни Боно. Певица, как и многие ее знаменитые коллеги, была частой гостьей культового Studio 54, где царили свободные нравы. За дверями ночного клуба было нормой много выпивать и употреблять запрещенные вещества. Многие звезды, молодость которых прошла в ту эпоху, так и не смогли отказаться от спиртного и наркотиков.
В одном из интервью Шер призналась, что алкоголь и наркотики — не для нее. Запрещенными веществами она никогда не баловалась, а выпивку вообще вычеркнула из своей жизни. Певица не пьет даже вино. Поп-звезда когда-то курила, но тоже бросила вредную привычку. В интервью журналу Closer в 2013-м она четко обозначила свою позицию: «Есть вещи, которые мне не нравятся, нездоровые, такие как наркотики и выпивка. Поэтому я никогда не увлекалась ими с самого начала. Некоторое время я курила сигареты».
Серфинг после 50 лет
Один из главных секретов стройности Шер — движение и спорт. В молодости певица была очень активной и не могла усидеть на месте. Когда-то она занималась спортивной ходьбой, большим теннисом и бегала. Сейчас 75-летняя Шер постоянный посетитель тренажерного зала. Поп-звезда может заниматься на тренажерах по пять раз в неделю, а в планке стоит пять минут, рассказала она в интервью журналу HELLO!
Самый любимый вид спорта Шер — серфинг. Она занялась им чуть больше 20 лет назад. Певица призналась, что жалеет о том, что не увлеклась им раньше. Чаще всего Шер рассекает волны на доске на Гавайях, пишет портал 5-tv.ru.
На «ты» с правильным питанием
Сбалансированное и качественное питание — один из пазлов молодости и бодрости духа Шер. Певица придерживается вегетарианства: в ее тарелке вы вряд ли увидите хоть какой-нибудь кусочек мяса. Она отказалась от любых сыров и молочных продуктов в целом, так как считает, что эти продукты — злейшие враги фигуры из-за жиров и холестерина. Эти продукты не дают ей энергии, а наоборот, делают вялой и мешают контролировать вес, рассказал Шер в книге «Cher Forever Fit: The Lifetime Plan for Health, Fitness, and Beauty».
В рационе поп-звезды присутствует бурый рис, бобовые культуры и паста. Она очень любит фрукты и овощи, старается есть их как можно чаще. Больше всего по вкусу Шер приходятся папайя, нектарины и бананы.
Уходовая косметика от мэтров индустрии
О пластических операциях Шер говорить не любит. Общественность полагает, что они были. Но одной пластической хирургией молод не будешь! Певица поддерживает упругость кожи с помощью лучших косметологов и брендов косметики.
В уходе ей помогает подруга и немецкий врач эстетической медицины Барбара Штурм, которая выпускает одноименную косметику. Для знаменитостей доктор делает эксклюзивные крема на основе плазмы крови самих звездных клиентов. На полочке в ванной Шер стоят лосьон и крем для области вокруг глаз, которые Штурм изготовила лично для нее.
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