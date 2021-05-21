Пт, 21.05.2021
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Леди Гага рассказала, что забеременела, после того как ее изнасиловал музыкальный продюсер

Леди Гага ФОТО: Nancy Rivera/ZUMAPRESS.com

35-летняя Леди Гага открыто рассказала о своем опыте перенесенного сексуального насилия. Звезда призналась, что, когда ей было 19 лет, ее изнасиловал музыкальный продюсер (его имени она не назвала), после чего она забеременела, пишет Сплетник.

Об этом она рассказала в новом документальном фильме принца Гарри и Опры Уинфри "Я, которого вы не видите" (The Me You Can't See), который посвящен проблеме психического здоровья.

Мне было 19 лет, и я работала в индустрии. Продюсер сказал мне: "Сними свою одежду". Я ему отказала. Я ушла, тогда он мне сказал, что сожжет все мои записи. И он не останавливался. Он не переставал просить меня сделать это, и я просто застыла. Не помню, что было дальше,

— сказала она.

Гага рассказала, что сначала она почувствовала сильную боль, а затем — полное оцепенение.

В результате этого у звезды случился нервный срыв, и она впала в депрессию. Спустя несколько лет певица попала в больницу, где ей оказывали психиатрическую помощь.

Я болела несколько недель. Тогда я осознала, что это была такая же боль, которую я испытала, когда человек, который меня изнасиловал, бросил меня беременную. Меня рвало и тошнило,

— рассказала она.

Певица призналась, что после изнасилования этот продюсер запер ее в студии звукозаписи, где держал в течение нескольких месяцев и жестоко с ней обращался.

Леди Гага добавила, что решила никогда не называть имени этого продюсера, так как больше не хочет с ним встречаться лицом к лицу.

Певица также призналась, что занималась селфхармом, причиняя себе физическую боль. По признанию звезды, ей понадобилось три года, чтобы найти способы справиться с внутренними демонами. Сейчас она все еще продолжает свой путь к исцелению и работает над своим психоэмоциональным состоянием.

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