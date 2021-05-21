Леди Гага рассказала, что забеременела, после того как ее изнасиловал музыкальный продюсер

Мне было 19 лет, и я работала в индустрии. Продюсер сказал мне: "Сними свою одежду". Я ему отказала. Я ушла, тогда он мне сказал, что сожжет все мои записи. И он не останавливался. Он не переставал просить меня сделать это, и я просто застыла. Не помню, что было дальше,