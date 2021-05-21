Почему парфюм нельзя хранить в ванной и холодильнике: ответ парфюмера

Какая альтернатива есть дорогим парфюмам и как правильно их хранить дома, разбиралась ведущая одного из украинских телеканалов Юлия Галушка.
Чем можно заменить дорогой парфюм
Альтернативой брендовому парфюму, а еще и натуральным средством для снижения уровня стресса являются эфирные масла. К примеру, аромат жасмина помогает расслабиться.
Но важно помнить, что некоторые компоненты могут вызывать аллергию.
Если вы наносите не разведенное масло, то я бы рекомендовала не наносить его на кожу, а попробовать нанести на одежду или волосы, что не будет напрямую контактировать и вызывать раздражение,
– советует изготовитель парфюма Виктория Бредихина.
Как правильно хранить парфюм: куда его ставить категорически нельзя
Ошибкой будет хранить парфюмы в помещении, где есть постоянный перепад температуры, например, ванная комната или возле батареи. Идеальной температурой для хранения парфюма является 15-22 градусов тепла.
Лучше хранить парфюм в темном месте, говорит председатель Гильдии парфюмеров Влад Зварыч. Все потому, что солнечные лучи ускоряют химические процессы через которые молекулы парфюма меняются и разрушаются. По его словам, лучше вообще хранить парфюм в коробке.
В холодильнике хранить парфюм тоже нельзя, ведь холод приводит к изменению формулы запаха, да и продукты будут впитывать аромат. Также важно следить за герметичностью парфюма.
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