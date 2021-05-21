Агроном рассказал два правила выбора клубники

— Производители иногда собирают ягоды существенно недозрелыми. Они надеются, что в процессе транспортировки и хранения клубника дойдет до нужной кондиции. Естественно, у такой клубники и вкус, и аромат недотягивают до уровня, который должен быть. Если вы видите зеленоватую клубнику, то ее сорвали рано и вкус у нее будет не очень хороший, — объяснил Воробьев в интервью радио Sputnik, передает «Вечерняя Москва».