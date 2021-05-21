Агроном рассказал два правила выбора клубники
Чтобы купить вкусную клубнику в российских магазинах или на рынках, надо знать два важных правилах. Их назвал агроном Михаил Воробьев.
Чтобы купить вкусную клубнику в российских магазинах или на рынках, надо знать два важных правилах. Их назвал агроном Михаил Воробьев.
— Производители иногда собирают ягоды существенно недозрелыми. Они надеются, что в процессе транспортировки и хранения клубника дойдет до нужной кондиции. Естественно, у такой клубники и вкус, и аромат недотягивают до уровня, который должен быть. Если вы видите зеленоватую клубнику, то ее сорвали рано и вкус у нее будет не очень хороший, — объяснил Воробьев в интервью радио Sputnik, передает «Вечерняя Москва».
Агроном обратил внимание, что там чаще всего есть возможность попробовать ягоду перед покупкой, но делать это следует аккуратно, потому что на клубнике могут быть болезнетворные бактерии, которые нужно смыть. Поэтому на рынок необходимо взять с собой бутылочку воды, чтобы помыть ягоду перед дегустацией.