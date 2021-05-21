Лучшие бабушки и дедушки по знаку Зодиака

Рак

Рожденные под этим созвездием уважают семейные ценности и всегда будут рады помочь позаботиться о маленьком ребенке. Раки могут стать не только бабушками и дедушками, но и друзьями. Бывает, что они часто не видят недостатков у детей и могут их избаловать.

Рыбы

Для представителей этого знака Зодиака характерно развивать художественные способности своих внуков, подталкивать их к творчеству. Временами Рыбам нужно напоминать о дисциплине и режиме дня, поскольку развлечения с внуками затягивают их с головой.

Весы

Рождённые под этим зодиакальным созвездием отличаются хорошими манерами, которые попытаются передать и внукам. Доброта, вкус стиля и оригинальность – вот, чем могут наделить Весы своих внуков.

Близнецы

Настоящим сокровищем для внуков станут и Близнецы. Вам будет под силу справится с маленьким “почемучкой”. Эрудиция Близнецов позволит им справиться с любым вопросом, они также быстро научат ребенка интеллектуальным играм и чтению.

Овен