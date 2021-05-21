Стилист Влад Лисовец рассказал о самых модных джинсах этого сезона

По его словам, самой стильной моделью станут сильно расклешенные джинсы с завышенной талией. Стилист отметил, что предпочтения будут отдаваться моделям голубого цвета в «винтажном» стиле.

По мнению Лисовца, укороченные и обрезанные джинсы, модные последние три года, перестанут быть актуальными. Стилист также призвал отказаться от зауженных джинсов «скинни», назвав эту модель немодной. Телеведущий рассказал, что джинсы клёш можно носить с клетчатой рубашкой, блузкой, ботинками на каблуке или кедами, передает «НСН».