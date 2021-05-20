Новый тренд: женщины все чаще отказываются от бюстгальтеров

Cертифицированный физиотерапевт из Латвии Ирис Видауска делится со своей аудиторией в социальных сетях, почему бюстгальтер больше не является ее повседневной жизнью, а также продвигает идею «Свободу груди!». Она вдохновляет подписчиков в своем Instagram-аккаунте, получая широкий резонанс, пишет RUS.TVNET.lv.

«Я часто задавалась вопросом о том - неужели мы так сильно нуждаемся в лифчиках, ведь мы спокойно можем обойтись и без них. Благодаря этим высказыванием я нашла огромный отклик у женщин, которые со мной согласились. 1

Они также считают, что во время пандемии очень изменилось отношение в необходимости этой части гардероба», - говорит Ирис Видауска.

Гинеколог клиники EGV Оксана Бабула считает, что принимая решение о том, носить лифчик или нет, важно помнить - какой у женщины размер груди.

«С точки зрения медицины, если у женщины маленькая грудь, то, конечно, можно ходить и без лифчика. Однако, если грудь большая, красивая и тяжелая, в таком случае, к сожаления, страдает спина, болит шея и возможны постоянные походы к физиотерапевту», - поясняет Оксана Бабула.