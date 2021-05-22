Невеста заставила гостей похудеть и нарастить волосы ради приглашения на свадьбу

Неизвестная женщина поделилась текстом приглашения на мероприятие, которое получила от своей приятельницы. Согласно сообщению, виновница торжества потребовала от подружек невесты пойти в спортзал и похудеть к церемонии, так как она уже заказала для них платья размера XS. Помимо этого, невеста написала, что обладательницы коротких волос обязаны нарастить локоны до плеч, коротко подстричь ногти и не покрывать их лаком, пишет Lenta.ru.

Также в приглашении было сказано, что гостям запрещено использовать искусственный загар и приводить на церемонию маленьких детей. Затем невеста попросила внести «пожертвование» в размере 350 фунтов стерлингов на ее медовый месяц на Гавайях. «Мне жаль, если мои требования показались вам слишком строгими, но это мой особенный день. Я хочу, чтобы все прошло так, как я всегда представляла. Пожалуйста, отнеситесь ко мне с уважением, и мы отлично проведем время», — подчеркнула она.