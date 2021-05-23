Мужчины признались, за что готовы бросить возлюбленную
Ну почему он меня бросил, ведь у нас все было хорошо?! Вот вопрос, тревожащий всех женщин мира даже больше, чем популярные лайфхаки, как привлечь его внимание.
Ну почему он меня бросил, ведь у нас все было хорошо?! Вот вопрос, тревожащий всех женщин мира даже больше, чем популярные лайфхаки, как привлечь его внимание.
Ведь если уже и привлекла, и романчик закрутился, но потом он вдруг «слился» без объяснений, вопросов гораздо больше. Не оглянулся вслед - значит, ноги не длинны или юбка не коротка. А если и оглянулся, и втянулся, но потом сбежал – значит…
Что это значит, объяснили сами мужчины из разных стран, поучаствовав во флэшмобе «Почему ты бросил ее без объяснений?», пишет mk.ru.
Марафон мужских признаний о причинах ухода от возлюбленных, затеянный в англоязычном сегменте Интернета, собрав немало участников, прояснил неожиданное – оказывается, даже в гордящихся своим безупречным гендерным равенством Европе и Америке «партнер №1» не всегда сообщает «партнеру №2» о своем намерении слиться из отношений. И вовсе не считает своим гражданским долгом внятно уведомить бросаемую половину о причинах своего ухода – в этом признались пользователи мобильного приложения, гарантирующего полную анонимность. Это позволило сильному полу довольно откровенно описать личные поводы для внезапного дезертирства из отношений.
На втором месте среди побуждающих мужчин бежать дамских качеств – прилипчивость и нарциссизм. «Она душит меня тем, что нуждается в моем мнении, - делится недавно сбежавший от дамы сердца пользователь из Лондона. – Купить ли ей это платье, что имел в виду ее босс, почему ее мама так поступает, ты просто обязан быть там со мной… Иногда мне казалось, что в моем лице она одновременно обзавелась не только бойфрендом, но и психоаналитиком, стилистом, секретарем и той-терьером, которого можно наряжать на вечеринки и носить туда под мышкой». Под признанием британца масса откликов от сочувствующих и понимающих, побывавших в аналогичном положении.
«Бронзу» в качестве поводов для расставания у мужчин и развитых стран взяла … еда! Звучит странно, ведь в цивилизованных странах о пропитании голова не болит даже у бомжей, которых подкармливают власти и всякие фонды. Но, как следует из комментариев, женщина способна возвести это пропитание в такую степень, что легче бежать от нее без оглядки. «Возведение в степень» может носить разную окраску, но при наличии явного перебора сильному полу одинаково неприятна любая из них. «Вокруг нашего дома полно удобных и вкусных кафе, даже в самый разгар пандемии они работали и оперативно доставляли еду на дом. Я никогда не жалел на это денег и не просил домашней еды. Но моя подруга, как только мы стали жить вместе, принялась готовить, и это было ужасно! – жалуется пользователь из Франции. – Я понимал, что это ради меня, что она так изображает настоящую семью. И ладно бы она ограничилась простыми сэндвичами, которыми можно хотя бы наесться, она старалась изобретать какие-то сложные изыски. Выходило несъедобно, а я вынужден был давиться этим и хвалить, она же старалась». Пользователь из-за океана рассказывает, что еле унес ноги от возлюбленной – убежденной веганки: «Когда я брал в руки гамбургер, она молчала, но с таким видом, что мне кусок поперек горла вставал! Я устал жить с ощущением, что кровожадный каннибал». У нашего бывшего соотечественника, осевшего в Германии, другая проблема, но тоже про еду: «Моя бывшая без конца требовала, чтобы мы ходил по самым дорогим и помпезным ресторанам. Мне жалко не деньги, а время. Для нее это развлечение – нарядиться, доехать и несколько часов торчать за столиком, разглядывая других и показывая себя. А я бы это время с большим удовольствием провел перед TV с чипсами и пивом».
1. Уж замуж невтерпеж. Та, которая так хочет замуж, что даже не в силах это скрыть, и постоянно пробалтывается в «оговорочках по Фрейду» - «только через загс», «теперь ты, как честный человек…» и т.д. «Такие напоминалки очень достают, даже если замаскированы под шутки», - комментирует причину 28-летний москвич Егор.
2. Пессимистка и истеричка. Дама, вместе с которой в жизнь мужчины приходят трудности – не реальные, так надуманные. «Вика была невероятная красотка, но я все равно ушел, потому что у нее всегда все было плохо, - делится 31-летний Вадим из Питера. – То в универе проблемы, то с подругой поссорилась, то кот заболел и его надо везти на операцию… Я сочувствовал и помогал, пока не понял, что слезы-сопли-жалобы – это просто ее привычный образ жизни и способ, которым она удерживает себя в центре внимания».
3. Мисс Универсал. Это дама, которая все и всегда знает и умеет лучше. Обычно это касается всего мира, и мужчина в ее постели – не исключение. «Меня Наташа поучала, как зарабатывать деньги, - рассказывает про брошенную им возлюбленную столичный предприниматель Максим. - Свою недавно родившую подругу – как обращаться с новорожденным. Моего приятеля- профессионального собаковода - как правильно обращаться с собаками. При этом сама Наташа не работает и детей с собаками у нее сроду не было. Но ушел я после того, как моя девушка, у которой даже макароны пригорают, попыталась научить мою маму готовить.