Мужчины признались, за что готовы бросить возлюбленную

Марафон мужских признаний о причинах ухода от возлюбленных, затеянный в англоязычном сегменте Интернета, собрав немало участников, прояснил неожиданное – оказывается, даже в гордящихся своим безупречным гендерным равенством Европе и Америке «партнер №1» не всегда сообщает «партнеру №2» о своем намерении слиться из отношений. И вовсе не считает своим гражданским долгом внятно уведомить бросаемую половину о причинах своего ухода – в этом признались пользователи мобильного приложения, гарантирующего полную анонимность. Это позволило сильному полу довольно откровенно описать личные поводы для внезапного дезертирства из отношений.

С большим отрывом у мужчин всех стран и континентов лидирует причина «Не готов к серьезным отношениям, а она их хочет». А без объяснений, потому что мужчина - и в Африке мужчина, и ему неохота смотреть в полные слез и упреков глаза той, которой он подготовил столь неприятный «рояль в кустах». Некоторые «любовные дезертиры» поделились, что спустя пару дней после своего исчезновения все же отправили брошенной даме сообщение с извинением. Месседж у большинства был лаконичным и описания причин также не содержал, только извинения, что-то вроде: «Прости и прощай, дело не в тебе». Особо совестливые приписывали я: «Мне было хорошо с тобой».

На втором месте среди побуждающих мужчин бежать дамских качеств – прилипчивость и нарциссизм. «Она душит меня тем, что нуждается в моем мнении, - делится недавно сбежавший от дамы сердца пользователь из Лондона. – Купить ли ей это платье, что имел в виду ее босс, почему ее мама так поступает, ты просто обязан быть там со мной… Иногда мне казалось, что в моем лице она одновременно обзавелась не только бойфрендом, но и психоаналитиком, стилистом, секретарем и той-терьером, которого можно наряжать на вечеринки и носить туда под мышкой». Под признанием британца масса откликов от сочувствующих и понимающих, побывавших в аналогичном положении.

«Бронзу» в качестве поводов для расставания у мужчин и развитых стран взяла … еда! Звучит странно, ведь в цивилизованных странах о пропитании голова не болит даже у бомжей, которых подкармливают власти и всякие фонды. Но, как следует из комментариев, женщина способна возвести это пропитание в такую степень, что легче бежать от нее без оглядки. «Возведение в степень» может носить разную окраску, но при наличии явного перебора сильному полу одинаково неприятна любая из них. «Вокруг нашего дома полно удобных и вкусных кафе, даже в самый разгар пандемии они работали и оперативно доставляли еду на дом. Я никогда не жалел на это денег и не просил домашней еды. Но моя подруга, как только мы стали жить вместе, принялась готовить, и это было ужасно! – жалуется пользователь из Франции. – Я понимал, что это ради меня, что она так изображает настоящую семью. И ладно бы она ограничилась простыми сэндвичами, которыми можно хотя бы наесться, она старалась изобретать какие-то сложные изыски. Выходило несъедобно, а я вынужден был давиться этим и хвалить, она же старалась». Пользователь из-за океана рассказывает, что еле унес ноги от возлюбленной – убежденной веганки: «Когда я брал в руки гамбургер, она молчала, но с таким видом, что мне кусок поперек горла вставал! Я устал жить с ощущением, что кровожадный каннибал». У нашего бывшего соотечественника, осевшего в Германии, другая проблема, но тоже про еду: «Моя бывшая без конца требовала, чтобы мы ходил по самым дорогим и помпезным ресторанам. Мне жалко не деньги, а время. Для нее это развлечение – нарядиться, доехать и несколько часов торчать за столиком, разглядывая других и показывая себя. А я бы это время с большим удовольствием провел перед TV с чипсами и пивом».

В остальном американские ухажеры довольно часто бросают понравившихся им дам, узнав, что те тайно курят. Фанаты тату почему-то очень ревностно относятся к росписи на своем теле и готовы разорвать отношения с той, которая позволит себе сказать, что пора бы остановиться. «На тебе больше места нет! Прямо так и сказала! Как я мог встречаться с ней после этого?!» – негодует молодой человек из Восточной Европы. Встречаются среди мужских признаний и совсем неожиданные, но они не носят массовый характер. Так, один из авторов сообщил, что бросил понравившуюся ему девушку из-за того, что она показалась ему врушкой. А показалась, потому что она сказала ему «Я тебя люблю» на самом первом свидании. «Я привык всегда ставить себя на место другого человека, - поясняет аноним. – А я бы признался в любви человеку, которого вижу впервые в жизни, только с целью зачем-нибудь его обмануть». А один комментаторов сознался, что не стал продолжать отношения с девушкой, которая вынудила его уйти с фильма «Человек-паук» до его окончания. Судя по мужским ответам, расхожая мудрость американских психологов, что девушку надо бросать, «если она дала на первом свидании или не дала на десятом», уже изжила себя – про секс, как причину для расставания, англоязычные пользователи и не вспомнили.

А что же русские мужчины? Опрос российских холостяков позволил составить мини-рейтинг причин, по которым они сбегут от женщины даже в том случае, если во всем остальном она их устраивает.

1. Уж замуж невтерпеж. Та, которая так хочет замуж, что даже не в силах это скрыть, и постоянно пробалтывается в «оговорочках по Фрейду» - «только через загс», «теперь ты, как честный человек…» и т.д. «Такие напоминалки очень достают, даже если замаскированы под шутки», - комментирует причину 28-летний москвич Егор.

2. Пессимистка и истеричка. Дама, вместе с которой в жизнь мужчины приходят трудности – не реальные, так надуманные. «Вика была невероятная красотка, но я все равно ушел, потому что у нее всегда все было плохо, - делится 31-летний Вадим из Питера. – То в универе проблемы, то с подругой поссорилась, то кот заболел и его надо везти на операцию… Я сочувствовал и помогал, пока не понял, что слезы-сопли-жалобы – это просто ее привычный образ жизни и способ, которым она удерживает себя в центре внимания».

3. Мисс Универсал. Это дама, которая все и всегда знает и умеет лучше. Обычно это касается всего мира, и мужчина в ее постели – не исключение. «Меня Наташа поучала, как зарабатывать деньги, - рассказывает про брошенную им возлюбленную столичный предприниматель Максим. - Свою недавно родившую подругу – как обращаться с новорожденным. Моего приятеля- профессионального собаковода - как правильно обращаться с собаками. При этом сама Наташа не работает и детей с собаками у нее сроду не было. Но ушел я после того, как моя девушка, у которой даже макароны пригорают, попыталась научить мою маму готовить.