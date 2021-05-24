Почему круги под глазами — это опасно? Отвечает невролог

Мы привыкли, что любой недостаток внешности можно так или иначе исправить. Прыщики замазываем тональным кремом, от отеков используем маски, мешки под глазами пытаемся уменьшить патчами, а если не получается — прячем с помощью консилера. Но не всегда эта проблема лишь косметическая. Нередко за внешними проявлениями скрываются серьезные болезни. Если что-то беспокоит, не нужно затягивать с визитом ко врачу.

Так, знакомые многим круги под глазами могут являться симптомом опасных процессов, которые происходят в организме. Их появление связывают сразу с несколькими серьезными заболеваниями.

Во-первых, речь может идти о неудовлетворительном состоянии почек. «Проблема эта очень серьезная, и они возникают не из-за проблем с почками, они могут свидетельствовать, что есть проблемы с почками. Вообще, темные круги под глазами — это очень грозный, если не страшный, симптом», — рассказал невролог Павел Хорошев в эфире телеканала «Звезда».

Во-вторых, мешки могут появляться, когда повышается внутрибрюшное давление. Это происходит, когда орган в брюшной полости увеличивается и ему не хватает места. Отсюда — повышение давления и смещение диафрагмы. Такое часто бывает, например, при ожирении печени.

В-третьих, появлению кругов под глазами способствует ухудшение питания головного мозга и замедление оттока венозной крови. «Почему именно становятся лучше видны именно вены, а не артерии, которые имеют здоровый красивый розовый оттенок? Потому что венозной крови становится сложнее оттекать от головного мозга», — объяснил специалист.

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