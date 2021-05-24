Диета моделей: как сбросить пять килограммов за неделю перед отпуском?

Понедельник

Начинаем неделю с молочных продуктов. В понедельник можно есть любые кисломолочные и молочные продукты без фруктовых добавок.

Вторник

Уже во вторник можно побаловать себя сладким. В дневной рацион должны войти сладкие фрукты, овощи и ягоды, сухофрукты, мёд, фруктовое желе без сахара из желатина, фруктов и сока. Также разрешаешься фруктовое варенье и горький шоколад, но в строго ограниченных количествах.

Среда

В среду насыщаем свой организм белком: приветствуется нежирное мясо, птица, яйца, рыба, морепродукты. Не в коем случае не использовать консервы.

Четверг

Четверг можно объявить днём супов: бульоны на основе птицы, мяса, крем супы из овощей и морепродуктов, уха, борщи и т. д.

Пятница

В пятницу снова возвращаемся к молочной кухне. На этот раз приёмы пищи должны состоять из каш без сливочного масла и калорийных заправок.

Суббота

В субботу максимум жидкости. Чаи, соки, нектары, компоты, молочные коктейли, минералка. Газировки и любые напитки с сахаром запрещаются.

Воскресенье

Заканчиваем неделю абсолютно любыми овощными салатами желательно с оливковым маслом и сырами, чья жирность не более 20%(брынза, тофу, рикотта, Фета, чечил и др.). Также в салаты можно добавлять соевое мясо, соевый соус или нежирную сметану.

Никаких ограничений на поглощаемые калории в сутки нет, главное — как можно больше воды, уметь держать себя в рамках диеты и не съесть лишнего.



