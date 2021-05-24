Диета моделей: как сбросить пять килограммов за неделю перед отпуском?
Диета рассчитана на неделю, каждый из семи дней предполагает определённый рацион.
Диета рассчитана на неделю, каждый из семи дней предполагает определённый рацион.
Понедельник
Начинаем неделю с молочных продуктов. В понедельник можно есть любые кисломолочные и молочные продукты без фруктовых добавок.
Вторник
Уже во вторник можно побаловать себя сладким. В дневной рацион должны войти сладкие фрукты, овощи и ягоды, сухофрукты, мёд, фруктовое желе без сахара из желатина, фруктов и сока. Также разрешаешься фруктовое варенье и горький шоколад, но в строго ограниченных количествах.
Среда
В среду насыщаем свой организм белком: приветствуется нежирное мясо, птица, яйца, рыба, морепродукты. Не в коем случае не использовать консервы.
Четверг
Четверг можно объявить днём супов: бульоны на основе птицы, мяса, крем супы из овощей и морепродуктов, уха, борщи и т. д.
Пятница
В пятницу снова возвращаемся к молочной кухне. На этот раз приёмы пищи должны состоять из каш без сливочного масла и калорийных заправок.
Суббота
В субботу максимум жидкости. Чаи, соки, нектары, компоты, молочные коктейли, минералка. Газировки и любые напитки с сахаром запрещаются.
Воскресенье
Заканчиваем неделю абсолютно любыми овощными салатами желательно с оливковым маслом и сырами, чья жирность не более 20%(брынза, тофу, рикотта, Фета, чечил и др.). Также в салаты можно добавлять соевое мясо, соевый соус или нежирную сметану.
Никаких ограничений на поглощаемые калории в сутки нет, главное — как можно больше воды, уметь держать себя в рамках диеты и не съесть лишнего.