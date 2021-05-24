Десять ошибок, которые ты совершаешь при выборе летней обуви

Чересчур высокий каблук

Если не хочешь, чтобы ноги «отваливались» уже через час после выхода из дома, советуем выбирать чуть более «земную» обувь. Слишком высокие каблуки не только доставят тебе немало дискомфорта, но и заметно подорвут уверенность в себе — шаткая походка еще никого не красила.

Слишком много «побрякушек»

Машем ручкой гламурным нулевым и забываем про туфли и босоножки, увешанные стразами, кристаллами и прочими декоративными элементами. Такие модели сойдут разве что для костюмированной вечеринки, куда ты нарядилась поп-звездой из прошлого.

Узкая подошва

Выбирая сандалии, обращай внимание, чтобы ширина подошвы совпадала или даже слегка превосходила ширину твоей стопы. Мало того, что обувь, которой «не хватает» на ногу, смотрится нелепо, так еще и боковая часть ступни шаркает по земле, что как-то не совсем гигиенично.

Тугие ремешки

Это даже выглядит больно, мы уже не говорим об ощущениях, которые испытывают девушки в босоножках с очень тугими ремешками. Не мучай свои ноги, особенно в жару — выбирай модели, в которых ты, в первую очередь, будешь чувствовать себя комфортно.

Пятка «гуляет»

Еще одна распространенная ошибка — обувь, подобранная не по размеру, которая, к тому же, когда разносится, становится еще свободнее. Пятка в таких моделях «гуляет» по подошве, а в результате таких «прогулок» мы получаем мозоли. Кроме того, чтобы удержать обувь, которая нам велика, мы напрягаем ногу, что не только вредно для здоровья, но и травмоопасно — риск споткнуться в такой паре повышается.

Вылезшие пальцы

Причин, почему это происходит, несколько — слишком короткая подошва, высокий подъем и при этом широкий ремешок (нога просто-напросто сползает вниз). Чтобы пальцы не вылезали наружу, внимательно примеряй обувь в магазине. Ориентируйся на большой палец — если он не выступает за границы во время ходьбы, значит такую пару можно брать.

Обувь не по погоде

Подбирай обувь, исходя из погодных условий на улице. Если за окном льет дождь, или он только что закончился, а на асфальте образовались свежие лужи, лучше всего надеть что-то более закрытое. А в жаркие деньки, напротив, воздержись от душных балеток и кедов и отдай предпочтение сандалиям, босоножкам и мюлям.

Слишком тесная обувь

Обувь должна подходить не только по размеру, но и по ширине стопы. Не нужно надеяться, что она растянется — даже если это и произойдет, боковая часть ноги все равно будет заметно выступать за край, образуя некрасивые складки.

Неподходящий подъем

Когда изгиб ступни не соответствует изгибу обуви, нога не ложится на подошву, а словно нависает над ней, оперевшись на крайние точки — пятку и подушечку стопы. Ходить в такой модели без боли долго не получится. Кроме того, при регулярной носке у тебя так или иначе начнутся проблемы с ногами.

Абсолютно плоская подошва

Плоская подошва не менее вредная, чем высокий каблук — при частой носке рискуешь заработать плоскостопие и ряд заболеваний опорно-двигательной системы. Кроме того, в таких моделях ты будешь казаться приземистой, а ноги — короткими.



