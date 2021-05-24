Как «идеальные» инстаграмщицы могут испортить тебе жизнь?

Ты начинаешь чрезмерно ухаживать за своей внешностью

В наше время не пользоваться бьюти-благами цивилизации – все равно что принципиально отказаться от мобильного гаджета в пользу дискового телефона. Однако, все хорошо в меру! Помни, в «Инстаграме» ведется своя игра: зачастую «сделанные» красотки активно демонстрируют фотографии из кабинетов косметологов, селфи в масках и патчах, а также снимки с бьюти-гаджетами и ланч-боксами со специальным питанием. Ничего личного: просто реклама. Так что не пытайся угнаться за всем сразу!

Ты начинаешь зависеть от фитнеса и увлекаешься диетами

Поддерживаешь тело в форме регулярными упражнениями? Достойно похвалы! Стараешься угнаться за идеальными пропорциями, игнорируя особенности своего телосложения? Хм, есть риск утраты связи с реальностью. Да, героини популярных «Инстаграмов» демонстрируют прекрасные данные, но, как ты понимаешь, это результат не только спорта, новомодных процедур и особого питания. Сделать ножки чуть изящнее, а талию – чуть тоньше помогает старый, добрый фотошоп.

Ты не можешь выйти в магазин без идеального макияжа

Чрезмерные попытки скрывать кажущиеся (чаще всего – надуманные) недостатки внешности и нежелание показываться людям без косметики могут говорить о том, что у тебя зашкаливает перфекционизм. Хотя принятие себя такой, какая есть (без контуринга и стрелок), по-хорошему, должно лежать в основе душевного равновесия. Понимаем, в «Инстаграме» сплошь и рядом – лица с точеными носами, пухлыми губами и соболиными бровями. Но наверняка ты и сама догадываешься, что волшебство во многом зависит от «фейстюна» и фильтров, а желание заработать на рекламе – от аппетитов инфлюенсера.



