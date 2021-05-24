Вт, 25.05.2021
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Как «идеальные» инстаграмщицы могут испортить тебе жизнь?

Вот такие они, инстаграмные красотки, на которых многие хотят быть похожими. Фото Волконской-Решетовой, 4 млн подписчиков ФОТО: Instagram

После погружения в ленту «Инстаграма» тебе становится как-то не по себе? Теряешь желание смотреть правде в глаза, то есть, своему отражению в лицо? Изучи основные симптомы дисморфофобии – расстройства, при котором люди начинают сильно переживать из-за особенностей своей внешности. И выдохни: даже если ты не «идеальна», с тобой все в порядке – просто инстаграмщицы умеют играть на наших слабостях.

Ты начинаешь чрезмерно ухаживать за своей внешностью

В наше время не пользоваться бьюти-благами цивилизации – все равно что принципиально отказаться от мобильного гаджета в пользу дискового телефона. Однако, все хорошо в меру! Помни, в «Инстаграме» ведется своя игра: зачастую «сделанные» красотки активно демонстрируют фотографии из кабинетов косметологов, селфи в масках и патчах, а также снимки с бьюти-гаджетами и ланч-боксами со специальным питанием. Ничего личного: просто реклама. Так что не пытайся угнаться за всем сразу!

Ты начинаешь зависеть от фитнеса и увлекаешься диетами

Поддерживаешь тело в форме регулярными упражнениями? Достойно похвалы! Стараешься угнаться за идеальными пропорциями, игнорируя особенности своего телосложения? Хм, есть риск утраты связи с реальностью. Да, героини популярных «Инстаграмов» демонстрируют прекрасные данные, но, как ты понимаешь, это результат не только спорта, новомодных процедур и особого питания. Сделать ножки чуть изящнее, а талию – чуть тоньше помогает старый, добрый фотошоп.

Ты не можешь выйти в магазин без идеального макияжа

Чрезмерные попытки скрывать кажущиеся (чаще всего – надуманные) недостатки внешности и нежелание показываться людям без косметики могут говорить о том, что у тебя зашкаливает перфекционизм. Хотя принятие себя такой, какая есть (без контуринга и стрелок), по-хорошему, должно лежать в основе душевного равновесия. Понимаем, в «Инстаграме» сплошь и рядом – лица с точеными носами, пухлыми губами и соболиными бровями. Но наверняка ты и сама догадываешься, что волшебство во многом зависит от «фейстюна» и фильтров, а желание заработать на рекламе – от аппетитов инфлюенсера.


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