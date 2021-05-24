Популярные советы психологов, которые можно не слушать

Интернет сегодня пестрит советами психологов разной степени профессионализма. Но стоит ли слушать их все? А если это советы, которые повторяет практически каждый психолог? Психология, как и любая наука, не стоит на месте. Причем, развивается в соответствии с новыми окружающими обстоятельствами. Пандемия, например — проблема не только медицинская, но и психологическая тоже. Некоторые советы перестали работать уже только из-за нее. Другие, хотя и кажутся конструктивными, но на деле сложно выполнимы, да и вообще к реальной жизни практически не имеют отношения.
Это — один из самых частых советов психологов. Однако стоит ли все время строить из себя оптимиста? Особенно сейчас, когда вокруг совершенно непонятная обстановка. Новое правило — принимать свои отрицательные эмоции. Чем быстрее ты их примешь, тем легче будет справиться с ними. Хочется погрустить с ведерком мороженого под одеялом в компании мелодрамы? Пожалуйста. Поплакать? Пожалуйста. А вотуговаривать себя, что все исключительно хорошо и нужно думать только положительно — это путь к «токсичной позитивности», которая никакой пользы психическому здоровью не принесет.
Говорить всему «да»
Ты наверняка помнишь фильм с Джимом Керри на эту тему (а если еще не видела, советуем посмотреть, чтобы посмеяться и заодно вынести полезный урок). Возможно, быть более открытой миру не помешает, но не нужно бросаться в крайности и говорить «да» любым возможностям. Если твоя душа ну никак не лежит к чему-то, учись говорить «нет», даже если тебя очень уговаривают. Выбирай только то, что тебе действительно интересно. И не чувствуй вину за то, что не согласилась что-то сделать.
Отвлекаться от проблем
С одной стороны, отвлекаться от чего-то неприятного действительно полезно, чтобы совсем не скатиться в депрессию. С другой,если все время спешить отвлекаться от всего, что приносит дискомфорт, эти проблемы так и останутся нерешенными, а эмоции — непринятыми.Организм невозможно полностью заставить поверить, что у него все в порядке, если это не так. Негатив не всегда может развеяться сам собой. Некоторые вещи сначала стоит решить или прожить и принять. А вот потом — самое время наградить себя чем-то приятным.
Отключить соцсети
Да, идеальные картинки о красивой жизни могут на нас не очень хорошо влиять, понижая самооценку. Но обходиться без соцсетей совсем, особенно, когда сейчас мы во многом ограничены из-за пандемии — уже не вариант. Просто стоит реально оценивать то, что выкладывают другие, и не сравнивать себя и свою жизнь ни с кем. Некоторые знаменитости, например, сами признаются, что сильно фотошопят свои снимки. Лучше поищи в соцсетях что-то вдохновляющее, а не портящее настроение и самомнение — цитаты, статьи, рецепты, забавные видео.