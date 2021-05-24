Популярные советы психологов, которые можно не слушать

С одной стороны, отвлекаться от чего-то неприятного действительно полезно, чтобы совсем не скатиться в депрессию. С другой, если все время спешить отвлекаться от всего, что приносит дискомфорт, эти проблемы так и останутся нерешенными, а эмоции — непринятыми. Организм невозможно полностью заставить поверить, что у него все в порядке, если это не так. Негатив не всегда может развеяться сам собой. Некоторые вещи сначала стоит решить или прожить и принять. А вот потом — самое время наградить себя чем-то приятным.

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