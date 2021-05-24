Вместо черного: маленькое зеленое платье для жарких летних дней

Девушка обожает играть со сложными, а порой и «голыми» вещами, при этом четко отстаивая границы — отношениям модели со своим телом и восприятию его незнакомцами она посвятила целый сборник эссе «My Body».

На выходных она отправилась гулять с сыном по расплавленному жарой Нью-Йорку. +31 на столбиках термометра не оставил шансов никаким вещам, кроме маленького зеленого платья. Смелую вещь Эмили дополнила парой белых кед, которым она стала отдавать предпочтение после того, как стала мамой, пишет Elle.ru.

Кстати, в платье похожей длины не так давно вышла Ирина Шейк. Правда, супермодель приняла «меры предосторожности» в виде коротких телесных велосипедок — такие же мы советуем носить, если вы любите кататься на велосипеде в юбках и летящих платьях.



