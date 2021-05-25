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Красота не по возрасту: какие процедуры у косметолога нельзя делать детям?

Маленькой девочке делают педикюр. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Борьба за красоту — занятие для многих женщин привычное. Сегодня с развитием индустрии красоты дамы нередко буквально не вылезают из салонов красоты, посещают регулярно косметолога и вносят в свое расписание встречи с пластическим хирургом.

Причем можно заметить, что сегодня к миру взрослой красоты все чаще приобщают и совсем маленьких детей. Но насколько такое отношение к внешности оправданно и какие процедуры действительно безопасны, а каких детям лучше избегать подольше, АиФ.ru рассказал пластический хирург Тимур Хайдаров.

Переходный возраст

«Организм девочки начинает активно изменяться с 10-11 лет, и происходит это на протяжении 5 лет. Соответственно, в этот переходный возраст девочка меняется не только внутренне, но и внешне за счет гормональных изменений. В такое время часто приходит нелюбовь к себе из-за нежелательных внешних изменений (волоски, высыпания и т. д.). И возникают вопросы о том, какие процедуры можно сделать, чтобы убрать ту или иную проблему», — говорит Тимур Хайдаров. Тем более что перед детьми и родителями открыт целый мир современных достижений косметологии.

Большинство процедур рекомендуют начинать после 13-14 лет, когда возраст перехода будет подходить к завершению, отмечает специалист. Маникюр и педикюр мы начинаем делать детям еще в детстве, когда подстригаем им ногти. Так что эту процедуру можно практиковать раньше остальных по запросу ребенка и родителей.

«У организмов свои особенности, и кого-то уже в раннем возрасте сильно беспокоят те же натоптыши, поэтому нужно ходить на педикюр», — подчеркивает Тимур Хайдаров.

Много вопросов возникает на тему современного покрытия. «Относительно гель-лаков и наращивания — лучше подождать более осознанного возраста (15-16 лет). Но делать первый раз надо не у подружки, а у опытного мастера, который посоветует, что вам лучше подойдет, и сделает все грамотно. Даже взрослым неопытный мастер может легко испортить ногти», — отмечает специалист. Такая же история с бровями. «Насчет эпиляции такая же индивидуальная история: не рекомендуется начинать раньше 13-14 лет, но, если это сильно беспокоит ребенка и родителя, можно обратиться к профессионалу раньше», — отмечает пластический хирург.

Чего стоит опасаться?

Конечно же, всегда есть опасения насчет того, не будет ли ребенку хуже. «Плохой результат может быть в том случае, если вы обратились к плохому мастеру. Вы можете не знать реакцию подростка на тот или иной препарат, краску для волос или бровей, и, соответственно, может возникнуть аллергия. Кроме того, если плохой профессионал в своем деле, то можно легко испортить ногти ребенка, которые придется долго восстанавливать», — отмечает Тимур Хайдаров.

Так что за красотой с детьми — только к профессионалам. 

Пилинги

Пилинги известны как достаточно серьезная процедура, которая не каждому взрослому подходит идеально.

«На сегодняшний день от подростков исходит достаточно много запросов на эту процедуру. Делать ее можно, но только в том случае, если есть показания, которых у детей значительно меньше, чем у взрослых. К ним относятся, например, себорея, акне и постакне. Пилинги помогают уменьшить количество расширенных пор, выровнять текстуру верхнего слоя кожи и уменьшить гиперкератоз. Кроме того, облегчается секреция сала у подростков, что является отличной профилактикой образования кист и крупных комедонов», — подчеркивает Тимур Хайдаров.

А не почистить ли угри?

Чистка лица тоже становится довольно востребованной в период полового созревания.

«Чистку лица делают также по показаниям, как и другие процедуры. Если у подростка есть различные проблемы с кожей, то чистка поможет эффективно от них избавиться. К основным таким проблемам в подростковом возрасте относятся угри, которые не получится убрать простыми скрабами, так как их корни находятся достаточно глубоко под кожей. Именно косметолог сможет добраться до них и с помощью чистки лица помочь решить эту проблему. Это может быть ультразвуковая или вакуумная чистка, газожидкостный пилинг», — говорит Тимур Хайдаров.

Аппаратный мир и пластика

Сегодня на рынке косметологических услуг огромное количество разнообразных аппаратных методик. Это и лазерная эпиляция, и разные лифтинг-процедуры, и, конечно же, разного рода пластические вмешательства. За счет интересных картинок, красивых результатов и недовольства собой, естественно, у многих еще подростков может возникать запрос на проведение столь «тяжелых» процедур. А вот можно ли в столь нежном возрасте практиковать подобное?

«Аппаратную косметологию, как и пластические операции, можно делать с 18 лет. До этого возраста все обсуждается индивидуально исходя из показаний», — говорит пластический хирург.

Так что большую часть косметологических процедур по уходу за собой стоит подбирать детям в индивидуальном порядке, опираясь на запросы и имеющиеся проблемы. Но в любом случае спешить не стоит. Некоторые «дефекты» под контролем врача-дерматолога могут без следа пройти и сами с возрастом.


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